IND vs ENG : हैदराबाद टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्यों लौट गए शोएब बशीर? जानें क्या है पूरा मामला

भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले मेहमान टीम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीम के युवा स्पिनर शोएब बशीर (Shoaib Basheer) 25 जनवरी से हैदराबाद में होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए है. 20 साल के बशीर को इंग्लैंड की 16 सदस्यीय टीम में चुना गया था और वो टीम के साथ अबूधाबी में अभ्यास भी कर रहे थे लेकिन समय पर वीजा ना मिलने की वजह से वो बाकी खिलाड़ियों के साथ भारत के लिए उड़ान नहीं भर सके बल्कि उन्हें इंग्लैंड लौटना पड़ा.

पाकिस्तानी मूल के बशीर को भारत का वीजा हासिल करने के लिए यूके स्थित भारतीय उच्चायोग में सही कागजी कार्रवाई करवाने की जरूरत थी लेकिन इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट ने यह सोचकर बशीर को यूएई भेज दिया कि वहां स्थित भारतीय उच्चायोग में वीजा पर मुहर लग जाएगी लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था. इसलिए आखिर में बशीर को अपने पासपोर्ट के साथ लंदन लौटने के लिए कहा गया जहां वो जरूरी कार्यवाई पूरी कर सकेंगे.

दरअसल पाकिस्तानी मूल के यूके नागरिक के लिए भारतीय वीज़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया में आमतौर पर कम से कम 8 हफ्ते का समय लगता है. लेकिन ईसीबी ने बशीर की कागजी कार्रवाई छह सप्ताह पहले (दिसंबर महीने के मध्य में) पेश की. ऐसे में जब सामान्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ तो वीजा समय पर जारी नहीं हो पाया.

पिछले महीने भारत दौरे के लिए चुने गए इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाने वाले बशीर पहली बार लाइमलाइट में आए. सर्रे में जन्में बशीर ने समरसेट के लिए खेले छह प्रथम श्रेणी मैचों में 67 की औसत से 10 विकेट हासिल किए हैं.

हालांकि 2023 में बशीर ने लांयंस के यूएई दौरे पर इंग्लैंड टीम के चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा जहां उन्होंने अफगानिस्तान ए के खिलाफ दो पारियों में 42 रन देकर छह विकेट लिए.

6 फीट 4 इंच के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज ने संयुक्त अरब अमीरात में कोच एंड्रयू फ्लिंटॉफ और पूर्व दिग्गज ग्रीम स्वान के साथ समय बिताया जिन्होंने इंग्लैंड के चयनकर्ताओं को इस युवा गेंदबाज की सिफारिश की. जिसकी मदद से बशीर के पहले टेस्ट कॉल-अप का रास्ता साफ हुआ.

इस बीच, इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने बशीर के हैदराबाद टेस्ट से बाहर होने की खबर जाकर बेहद निराश हैं. उन्होंने कहा, “जब मुझे पहली बार अबू धाबी में यह खबर मिली, तो मैंने कहा कि जब तक बैश को अपना वीजा नहीं मिल जाता, तब तक हमें (भारत के लिए) उड़ान नहीं भरनी चाहिए, लेकिन वो मजाकिया अंदाज में कही बात थी. मुझे पता है कि ऐसा करना एक बहुत बड़ी बात है.”

बशीर को वीजा ना मिलने की वजह से भारत दौरे पर ना आने की बात को स्टोक्स ने पूरी तरह से खारिज किया. स्टोक्स ने कहा, “यह शायद बस (मेरी) भावनाएं थीं. ऐसा कभी नहीं था कि हम यात्रा नहीं करने जा रहे थे, लेकिन बैश जानता है कि उसे हमारा पूरा समर्थन मिला है.”

उन्होंने कहा, “मैं बहुत निराश हूं कि बैश को इससे गुजरना पड़ा. एक लीडर के रूप में, एक कप्तान के रूप में, जब आपकी टीम का कोई साथी किसी ऐसी चीज से प्रभावित होता है तो आप थोड़ा भावुक हो जाते हैं. मुझे पता है कि वह लंदन में वापस आ गया है और बहुत से लोग इसे जल्दी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद है, हम उसे अगले हफ्ते के आखिर में यहां देखेंगे.”

हैदराबाद में पहले टेस्ट से पहले, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बशीर के प्रति सहानुभूति व्यक्त की. बुधवार को प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो मैं उनके लिए महसूस करता हूं, वह शायद इंग्लैंड के सेट-अप के साथ पहली बार आ रहे हैं. और जाहिर तौर पर यह किसी के लिए भी आसान नहीं है, ऐसा होता है कि हमारे लोगों में से कोई एक इंग्लैंड डा रहा हो और उसे वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया हो या उपलब्ध नहीं हो.”

