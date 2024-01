शोएब मलिक ने BPL 2024 में की मैच फिक्सिंग? PAK स्पिनर ने 1 ओवर में 3 नो-बॉल फेंककर नया विवाद खड़ा किया

ढाका: पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं. मलिक ने हाल में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से रिश्ता तोड़कर तीसरी शादी की है. शादी के तुरंत उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) 2024 में खेलते हुए अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. मलिक बीपीएल 2024 (BPL 2024) में फॉर्च्यून बरिशल की ओर से खेल रहे हैं. सोमवार को सीजन के छठे मैच में बारिशल का सामना खुलना टाइगर्स (Fortune Barishal vs Khulna Tigers) से हुआ. इस मैच के बाद अब मलिक पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं. इन आरोपों के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी एक बार फिर से गलत कारणों से सुर्खियों में आ गए हैं.

ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम खेले गए इस मैच में खुलना टाइगर्स ने आठ विकेट से जीत दर्ज कर ली. लेकिन शोएब मलिक का प्रदर्शन सवालों के घेरे में आ गया है. ऑफ ब्रेक होने के नाते मलिक स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और इस मैच में 1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 18 रन लुटा लिए. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बतौर स्पिनर मलिक ने एक ओवर में तीन नो-बॉल फेंक दिए. उनके इस तीन नो-बॉल के बाद वह विवादों में घिर गए हैं और उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगने शुरू हो गए हैं.

मैच की बात करें तो बारिशाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 187 रन का मजबूत स्कोर बनाया. टीम के लिए मुश्फिकुर रहीम ने 39 गेंदों पर नाबाद 68 रन बनाए. 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए खुलना टाइगर्स ने दो ओवर शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. विजेता टीम के लिए एनामुल हक और एविन लुईस ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इस जीत के साथ टाइगर्स ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है और वो दो मैचों में दो जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर है.

So three No balls by shoaib Malik In BPL ,Yeh obviously spot fixing hai yaar ,logo KO Kiya chay sumjha Huwa hai .Haraam Ka paisa kama lo beghairo .akhrut mai dunda BHI utna BHI hi bara hoga .shameless pic.twitter.com/ffSyPBdysg

— Farzan Ali Baloch (@farzan_ali_B) January 22, 2024