Shoaib Malik ने मैच फिक्सिंग की खबरों का किया खंडन, बोले- नहीं छिना कोई कॉन्ट्रैक्ट

नई दिल्ली. पाकिस्तान के ऑलराउंडर क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) इन दोनों कुछ ज्यादा ही चर्चा में है. हाल ही में अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा में आए मलिक क्रिकेट फिक्सिंग की खबरों को लेकर भी विवादों में फंस गए. वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2024) में खेल रहे हैं. यहां एक मैच में उन्होंने एक ही ओवर में 2 नो बॉल फेंक दी, जो उन मैच फिक्सिंग के आरोप चल निकले.

BPL में वह फॉर्च्यून बारिशल की टीम से खेल रहे हैं. यहां एक ही ओवर में 3 नो बॉल के साथ 18 रन लुटाने वाले मलिक ने टीम के लिए अगला मैच भी खेला था, जिसमें भी उनका प्रदर्शन फीका रहा. इस बीच वह यह लीग छोड़कर दुबई निकल गए तो मीडिया में ये खबरें चल पड़ीं कि उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बाहर निकाल दिया गया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया है.

Official statement ;

I would like to address and dismiss the recent rumors circulating about my playing position with Fortune Barishal. I had a thorough discussion with our captain, Tamim Iqbal, and we mutually planned the way forward. I had to leave Bangladesh for a… pic.twitter.com/kmPqPt1nxv

— Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) January 26, 2024