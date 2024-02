शोएब मलिक से शादी के बाद PSL मैच देखने पहुंची पत्नी सना जावेद, फैन्स ने सानिया मिर्जा के नाम से चिढ़ाया

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक (Shoaib Malik) हाल ही में अपनी तीसरी शादी को लेकर खूब चर्चा में आए थे. उन्होंने एक्ट्रेस सना जावेद (Sana Javed) से शादी रचाई थी. शादी के कुछ दिनों बाद शोएब मलिक अपने देश की टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2024) में खेल रहे हैं. इस बीच PSL के एक मैच में शोएब के खेल का लुत्फ उठाने सना भी पहुंच गईं. हालांकि मुल्तान में खेले गए इस मैच में सना को दर्शकों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें सानिया मिर्जा (Sania Mirza) का नाम लेकर ट्रोल करेंगे. दर्शकों ने जैसे ही सना को स्टैंड में बैठे देखा तो उन्होंने मैच का लुत्फ लेने के साथ-साथ उन पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया.

मुल्तान स्टेडियम में PSL मैच में सना जावेद को दर्शकों द्वारा परेशान किए जाने के कुछ वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं. बता दें शोएब मलिक की यह तीसरी शादी है. सना से उनकी शादी के बाद यह भी खुलासा हो गया कि सानिया मिर्जा को जब इस रिश्ते की भनक पड़ी थी तभी उन्होंने शोएब से खुला ले लिया था. शादी के बाद शोएब और सानिया दुबई में रहते थे और उनका एक बेटा भी है. लेकिन खुला लेने के बाद सानिया अपने घर हैदराबाद, भारत में लौट चुकी हैं.

Sana Javed Watching Husband’s Batting in PSL 9 2024 #shoaibmalik #sanajaved @MirzaSania pic.twitter.com/WW3nBmeU6A

इस मैच की बात करें तो शोएब मलिक कराची किंग्स (KK) के लिए खेल रहे हैं. रविवार को उनकी टीम का मैच मुल्तान सुल्तान (MS) से था. कराची ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. सुल्तान की टीम ने यहां रीजा हैन्ड्रिक्स (79*) और डेविड मलान (52) की दमदार हाफ सेंचुरियों की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 185 रन बनाए.

Sana in stadium to support his husband Shoaib Malik😂#Sanajaved #ShoaibMalik #SaniaMirza pic.twitter.com/dxSko9k9UC

— Ziva khan (@zivakhan11) February 18, 2024