Shoaib Malik: मैच फिक्सिंग के आरोपों के बीच शोएब मलिक को BPL 2024 से निकाला गया, 1 ओवर में फेंके थे 3 नो-बॉल

ढाका: पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से अलग होने के बाद तीसरी बार शादी करने के कारण मलिक चर्चा में थे और अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2024) में मैच फिक्सिंग को लेकर वह फिर से हेडलाइन्स में आ गए हैं. मलिक ने हाल में बीपीएल 2024 के एक मैच में 1 ओवर में लगातार तीन नो-बॉल फेंके थे और इसके कारण उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगने लगे थे. इन आरोपों के बीच अब मलिक को लीग से बाहर का रास्ता दिखा गया है. बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुलना टाइगर्स के लिए खेलने वाले मलिक का अनुबंध (contract) खत्म कर दिया गया है.

41 साल के मलिक बीपीएल 2024 में खेल रहे थे. पिछले सप्ताह ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने सोमवार को सीजन के छठे मैच में फॉर्य्चून बारिशल के खिलाफ (Fortune Barishal vs Khulna Tigers) के खिलाफ मैच में उन्होंने फेंके गए अपने एकमात्र ओवर में तीन नो-बॉल फेंके थे. ऑफ ब्रेक होने के नाते मलिक स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और इस मैच में 1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 18 रन लुटा लिए. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बतौर स्पिनर मलिक ने एक ओवर में तीन नो-बॉल फेंक दिए. उनके इस तीन नो-बॉल के बाद वह विवादों में घिर गए और उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगने शुरू हो गए.

पाकिस्तानी ऑलराउंडर मलिक ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 13 हजार रन पूरे किए थे. मलिक टी20 क्रिकेट इतिहास में 13000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले एशिया के पहले और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बने. मलिक से आगे अब केवल वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) ही हैं, जिनके नाम टी20 क्रिकेट इतिहास में 13000 से ज्यादा रन है. क्रिस गेल से जुड़ गए, जिन्होंने 36.22 की औसत से 14,562 रनों के साथ अपना करियर समाप्त किया.

It was circulating on social media that Malik’s BPL contract has been terminated due to match-fixing suspicions

Read more: https://t.co/pfh1nvSci2#bpl #ShoaibMalik pic.twitter.com/6L7sr4aHtM

