23 दिन, 20 चोटियां और तिरंगा: NIMAS ने लद्दाख में रचा पर्वतारोहण का इतिहास

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स (NIMAS) दिरांग ने लद्दाख में पर्वतारोहण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. संस्थान की टीम ने अगस्त-सितंबर 2026 के दौरान महज 23 दिनों में 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 20 ऐसी अनजीती चोटियों का सफल आरोहण किया, जिन पर पहले कभी कोई पर्वतारोही नहीं पहुंचा था. इस अभियान के दौरान टीम ने सभी 20 चोटियों पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई कर वहां तिरंगा फहराया. महज 23 दिनों में 20 अनजीती चोटियों को फतह करने की यह उपलब्धि भारतीय पर्वतारोहण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है.
रक्षा मंत्रालय ने भी NIMAS की इस उपलब्धि की सराहना की. मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर कहा कि दिरांग स्थित NIMAS ने लद्दाख में 20 ऐसी चोटियों पर पहली बार सफल आरोहण कर इतिहास रचा है, जिन पर पहले कभी कोई नहीं चढ़ा था. मंत्रालय के मुताबिक टीम ने रिकॉर्ड 23 दिनों में इन सभी चोटियों पर पहली चढ़ाई पूरी की. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह शानदार उपलब्धि पर्वतारोहण, खोज-बीन, अभियान नेतृत्व और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है. साथ ही, यह देश के युवाओं को चुनौतियों का सामना करने, भारत के विविध और दुर्गम क्षेत्रों को जानने तथा राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है.
अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित NIMAS रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक प्रमुख संस्थान है. यह भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है, जहां जमीन, हवा और पानी से जुड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न साहसिक अभियानों का संचालन भी किया जाता है. लद्दाख में NIMAS का यह अभियान दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में भारतीय युवाओं की क्षमता और साहस का भी प्रदर्शन करता है. ऊंचाई, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच टीम ने लगातार अभियान चलाकर 20 अनजीती चोटियों पर पहली बार पहुंचने में सफलता हासिल की.
यह अभियान न केवल पर्वतारोहण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को रेखांकित करता है, बल्कि देश के दूरदराज हिमालयी इलाकों में खोज, साहसिक पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को भी सामने लाता है. NIMAS की यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन से भी जुड़ती है, जिसमें युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों को करीब से जानने, नए क्षेत्रों की खोज करने, फिटनेस को बढ़ावा देने और साहसिक गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. (IANS Hindi)
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