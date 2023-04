MS धोनी की पावर हीटिंग देखकर जागे जिम्मी नीशम, दिलाई वर्ल्ड कप 2019 की याद

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में बुधवार को एमएस धोनी (MS Dhoni) अपने विंटेज अंदाज में दिखाई दिए. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ खेले गए आईपीएल मैच में 17 बॉल में नाबाद 32 रन ठोक दिए. लेकिन इस बार मैच फिनिशर धोनी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. लेकिन सोशल मीडिया पर फैन्स ने उनके इस चिर-परिचित अंदाज की जमकर तारीफ की है. धोनी की यह तारीफ देखकर न्यूजीलैंज के ऑलराउंडर जेम्स नीशम को वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल की याद आ गई, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को मात दी थी. न्यूजीलैंड की यह जीत तब पक्की हुई थी, जब एमएस धोनी रन आउट हो गए थे.

दरअसल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धोनी की पावर हीटिंग देखकर फैन्स रोमांचित हो गए. उन्हें धोनी इस पारी से वर्ल्ड कप 2019 की याद आ गई, जिसमें टीम इंडिया धोनी के रनआउट होने के चलते हार गई थी. फैन्स का मानना है कि अगर धोनी 4 साल पहले उसे सेमीफाइनल मैच में रन आउट न होते तो फिर वह ऐसी ही हीटिंग कर भारत को जीत दिला देते.

गुरुवार की सुबह जब न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिम्मी नीशम का ध्यान ऐसे ट्वीट्स पर गया तो वह भी अपने मन की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकसर मौज लेने वाले नीशम ने यहां एक बार फिर क्रिकेट फैन्स से मौज ले ली.