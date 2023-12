Ind vs Aus: भारत की जीत में चमके श्रेयस अय्यर और मुकेश कुमार, टीम इंडिया का सीरीज पर 4-1 से कब्जा

बेंगलुरू. श्रेयस अय्यर के अर्धशतक (53 रन) और मुकेश कुमार (तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी से भारत ने पांचवें टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को छह रन से हराकर सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 161 रन का लक्ष्य रखा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम 154 रन ही बना सकी. सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली है.

आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 रन बनाने थे. अर्शदीप सिंह के इस ओवर में सिर्फ तीन रन बने और मैथ्यू वेड का विकेट गिरा, जिससे टीम इंडिया को जीत सुनिश्चित हो सकी. अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, वहीं रवि बिश्नोई प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए.

Captain Suryakumar Yadav collects the trophy as #TeamIndia win the T20I series 4⃣-1⃣ 🏆 #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/IuQsRihlAI

इससे पहले भारत ने टॉस हारने के बाद श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की मदद से भारत ने चिन्नास्वामी स्टेडियम की धीमी पिच पर नियमित अंतराल में विकेट गंवाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को यहां पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आठ विकेट पर 160 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कसी गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया, वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अय्यर ने 37 गेंद पर 53 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल हैं. उनके अलावा सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अक्षर पटेल ने 21 गेंद पर दो चौकों और एक छक्के की मदद से 31 रन का उपयोगी योगदान दिया.

WHAT. A. MATCH! 🙌

Arshdeep Singh defends 10 in the final over as #TeamIndia win the final T20I and clinch the series 4⃣-1⃣ 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/CZtLulpqqM#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/c132ytok8M

— BCCI (@BCCI) December 3, 2023