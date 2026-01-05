  • Hindi
फिट हुए श्रेयस अय्यर! मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बनाया कप्तान, क्या टीम इंडिया में होगी वापसी?

मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान चुना है. वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल होने के बाद से क्रिकेट मैदान से दूर हैं. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सरीजी में चुना गया है लेकिन इससे पहले उनका फिटनेस टेस्ट होगा.

Shreyas Iyer Fit and Got Selected in Mumbai Team For Vijay Hazare Trophy: भारत के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) फिट होकर वापसी के लिए तैयार हैं. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया है लेकिन उन्हें सीरीज की शुरुआत से पहले अपना फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. इस बीच मुंबई की टीम ने भी इस बल्लेबाज को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए चुन लिया है. मुंबई ने अय्यर को अपना कप्तान नियुक्त किया है, जबकि लीग स्टेज में उसके 2 ही मैच बाकी हैं. इस टूर्नामेंट में मुंबई की कप्तानी अभी तक ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर कर रहे थे, जो चोटिल होने के चलते इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

अय्यर को सिर्फ 2 मैचों के लिए मुंबई ने चुना है कप्तान!

मुंबई की टीम मंगलवार को अपना छठा मैच हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जयपुर में खेलेगी, जबकि ग्रुप स्टेज के 7वें और आखिरी मैच में उसका मुकाबला पंजाब से होगा. श्रेयस अय्यर अब फिट हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वह ये दो लीग मैच खेलकर एनसीए में भी अपना फिटनेस टेस्ट पास कर न्यूजीलैंड खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम में शामिल हो जाएंगे. ऐसे में मुंबई को एक बार फिर अपना कप्तान बदलना होगा. ऐसे मुंबई को 12 जनवरी से शुरू होने वाले नॉक आउट स्टेज के लिए इस टूर्नामेंट में अपना तीसरा कप्तान उतारना होगा.

अगर फुल फिट तो NZ के खिलाफ खेलेंगे ODI सीरीज

भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से बड़ौदा में करेगा. कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अय्यर अब पूरी तरह फिट हैं और वह अपना फिटनेस टेस्ट पास कर अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे. ऐसे में मुंबई ने सोमवार को अय्यर को जब अपने कप्तान के रूप में उतारा तो नॉक आउट स्टेज के लिए फिर से कप्तान चुनने पर MCA के सचिव उमेश खानविलकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘जब एक बार चीजें साफ हो जाएंगी तो हम तब उस पर निर्णय करेंगे. फिलहाल श्रेयस को बाकी बचे दो मैचों के लिए कप्तान बनाया गया है.’

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हो गए थे अय्यर

पिछले साल अक्टूबर में अय्यर जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, तो फील्डिंग में एक मौके पर एक कैच लपकने के प्रयास में वह चोटिल हो गए थे और उन्हें स्पीलीन में चोट आई थी, जिससे उबरने के लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी. बीते 3 महीने में यह उनका पहला प्रतिस्पर्धी मैच होगा. विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की बात करें तो वह ग्रुप C में फिलहाल दूसरे पायदान पर है. उसने अब तक खेले 5 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की है.

