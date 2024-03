DC vs RCB: हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद फाइनल खेलने उतरी श्रेयांका पाटिल; दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 विकेट झटके

महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम ने शानदार गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को 113 रन के स्कोर पर समेटा. इस शानदार गेंदबाजी अटैक की अगुवाई श्रेयांका पाटिल (Shreyanka Patil) ने की जिन्होंने फ्रैक्चर के साथ खेलते हुए चार विकेट हॉल दर्ज किया.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में पाटिल ने 3.3 ओवर में मात्र 12 रन देकर चार विकेट झटके. जिसकी बदौलत मेजबान टीम ने 18.3 ओवर में 113 रन पर ऑलआउट हुई.

गौरतलब है कि श्रेयांका ने ये घातक स्पैल अपने बाएं हाथ में फ्रैक्चर के साथ डाला. दरसल श्रेयंका को मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच के दौरान हाथ में चोट आई थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फाइनल मैच में खेलने का फैसला किया.

दिल्ली कैपिटल्स की पारी खत्म होने के बाद श्रेयांका ने बताया, “एमआई के खिलाफ खेलते हुए, मुझे बस थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर (बाएं हाथ पर) हो गया. दुर्भाग्य से मैं दो मैच नहीं खेल सकी लेकिन मुझे मैदान पर वापस लाने का श्रेय फिजियो को जाता है.”

Shreyanka Patil scalped a brilliant -wicket haul & here’s how she summed up her feelings after that bowling display

Follow the match https://t.co/g011cfzcFp #TATAWPL | #DCvRCB | #Final | @RCBTweets | @shreyanka_patil pic.twitter.com/3wyxv1zB50

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 17, 2024