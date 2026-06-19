Women T20 World Cup 2026: टीम इंडिया को झटका, ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल चोटिल होकर बाहर

ग्रुप स्टेज में दो मैच जीत चुका भारत 21 जून साउथ अफ्रीका से भिड़ने उतरेगा. इस मैच से पहले उसके पास ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल की ओर से अच्छी खबर नहीं है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 19, 2026, 1:35 PM IST
Shreyanka Patil IANS
श्रेयंका पाटिल चोटिल होकर T20 वर्ल्ड कप से बाहर @IANS
  • भारत की ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल चोटिल होकर बाहर
  • नीदरलैंड्स के खिलाफ बॉलिंग के दौरान मुड़ गया था टखना
  • श्रेयंक पाटील को इस वर्ल्ड कप में अभी भी था पहले विकेट का इंतजार
  • चयनकर्ताओं ने श्रेयंका की जगह लेग स्पिनर प्रेमा रावत को दी जगह

महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का शानदार आगाज करने वाली भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम ने टूर्नामेंट में शुरुआती दो मुकाबले जीत लिए हैं, लेकिन तीसरे मैच से पहले श्रेयंका पाटिल को लेकर बुरी खबर है. यह ऑफ स्पिनर चोटिल होने के चलते बाकी बचे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. उन्हें टखने में चोट लगी है. श्रेयंका को यह चोट बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान लगी थी.

श्रेयंका को चोटिल होने के बाद स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था. नीदरलैंड्स के खिलाफ पावरप्ले का आखिरी ओवर डालते हुए श्रेयंका का टखना बुरी तरह से मुड़ गया था और उन्हें तुरंत ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा था. श्रेयंका इसके बाद मैच में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए नहीं लौट सकी थीं. ‘क्रिकबज’ की रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयंका के विश्व कप से बाहर होने के बाद उनकी जगह पर 24 वर्षीय लेग स्पिनर प्रेमा रावत को भारतीय टीम में शामिल किया गया है.

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प्रेमा महिला प्रीमियर लीग (WPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से पिछले दो सीजन में छह मैच खेल चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं. घरेलू क्रिकेट में प्रेमा रावत ने उत्तराखंड को सीनियर चैंपियनशिप जिताने में गेंद से अहम योगदान दिया था. भारतीय टीम का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप में अब तक शानदार रहा है. पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में टीम ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से रौंदा था.

इस टूर्नामेंट में श्रेयंका के प्रदर्शन की बात करें तो वह पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 3 ओवर में 17 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाई थीं, जबकि नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में पहली ही गेंद फेंकने के बाद चोटिल हो गईं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 8 पर खेलते हुए नाबाद 1 रन का योगदान भी दिया था. भारत को अपना तीसरा मुकाबला रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर में खेलना है.

भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोबोर्ड पर 209 रन लगाए थे. टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 74 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों में 55 रनों का योगदान दिया था. गेंदबाजी में भारत की तरफ से श्री चरणी ने 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, जबकि शेफाली वर्मा ने 3 विकेट अपने नाम किए थे. भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने अगले मुकाबले में रविवार को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी.

(एजेंसी से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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