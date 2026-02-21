Hindi Cricket Hindi

INDW vs AUSW: मंधाना-जैमिमा के बाद गेंदबाजों का जलवा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास

भारतीय महिला टीम ने कमाल कर दिया है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हरा दिया है. शनिवार को सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में 17 रन से हरा दिया.

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में हरा दिया है. शनिवार को ऐडिलेड में खेले गए सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 17 रन से हरा दिया. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 6 विकेट पर 176 रन का स्कोर बनाया. भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 82 और जैमिमा रोडरिग्स ने 59 रन की पारी खेली. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 159 रन ही बना सकी. साल 2017 के बाद अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की किसी भी फॉर्मेट में यह पहली सीरीज हार है.

मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 8वीं बार हाफ सेंचुरी लगाकर विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही

भारत के स्कोर के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. ऐश्ले गार्डनर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज क्रीज पर अधिक देर तक टिक नहीं सका. गार्डनर ने 45 गेंद पर 57 रन की पारी खेली. भारत की ओर से क्रांति गौड़ की जगह टीम में शामिल की गईं श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी ने तीन-तीन विकेट लिए. वहीं अरुंधति रेड्डी को दो सफलताएं मिलीं.

ऑस्ट्रेलिया की पारी के दूसरे ओवर में जॉर्ज वॉल को श्रेयंका ने रेणुका सिंह के हाथों कैच करवाकर भारत को पहली कामायाबी दिलाई. वहीं बेथ मूनी अनलकी रहीं जो रेणुका सिंह की पैड पर फुल गेंद को सीधा श्री चरणी के हाथों में मार बैठी. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम संभली नहीं और उसने नियमित अंतराल पर विकेट खोए.

भारत की शुरुआत नहीं रही, मंधाना और जैमिमा ने किया कमाल

इससे पहले, भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि शेफाली वर्मा (07) फिर से जल्दी आउट हो गईं. इससे सीरीज में उनका निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा. लेकिन मंधाना (55 गेंद में आठ चौके और तीन छक्के) और रोडरिग्स (46 गेंद में चार चौके) ने मिलकर 121 रन की साझेदारी निभाकर भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज किम गार्थ की ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद को खेलने की कोशिश में शेफाली सीधे जमीन पर ऊंचा शॉट मार बैठीं और अनाबेल सदरलैंड को मिड-ऑन पर कैच देकर पवेलियन लौट गईं जिससे भारत का स्कोर एक विकेट पर 19 रन हो गया था.

भारतीय टीम ने 12वें ओवर में पूरे किए 100 रन

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनू के छठे ओवर में मंधाना और जैमिमा ने तीन चौके लगाकर 14 रन बनाए जिससे भारतीय लय में आ गए. पावरप्ले के आखिर में भारत का स्कोर एक विकेट पर 54 रन था.

मंधाना और जेमिमा स्कोरबोर्ड को बढ़ाती रहीं. मंधाना दबाव बनाने के मूड में दिख रही थीं. उन्होंने नौवें ओवर में लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहम (उनका पहला ओवर था) पर डीप स्क्वायर लेग और डीप मिडविकेट के बीच शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा. इस तरह 10 ओवर में भारत का स्कोर एक विकेट पर 86 रन था.

मंधाना ने शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 12वें ओवर में तेज गेंदबाज डार्सी ब्राउन की गेंद पर छक्का लगाकर 38 गेंद में यह मुकाम हासिल किया. भारत ने जल्द ही सिर्फ 71 गेंद में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया.

