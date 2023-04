WATCH: रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्के लगाते ही जमकर नाचे श्रेयस अय्यर-VIDEO

कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले सीजन के कप्तान श्रेयस अय्यर रविवार को उस समय जमकर झूमे जब रिंकू सिंह (Rinku Singh) ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर केकेआर को अविश्वनीय जीत दिला दी. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिंकू ने 21 गेंदों पर एक चौका और पांच छक्के लगाए और 48 रन की विनिंग पारी खेली.

श्रेयस अय्यर को इस साल भी केकेआर की कप्तानी करनी थी, लेकिन पीठ की चोट के कारण वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए और लीग के 16वें सीजन में उनकी जगह नीतीश राणा ने कप्तानी संभाली है.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मैच के बाद श्रेयस और रिंकू का एक वीडियो कॉल स्क्रीनशॉट पोस्ट किया. इस वीडियो में रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्के लगाते ही श्रेयस अय्यर ने डांस करना शुरू कर दिया.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2023 के इस मुकाबले में कोलाकात नाइट राइडर्स को जीत के लिए 205 रन बनाने थे. आखिरी ओवर में उसे 29 रन चाहिए थे और यहां से कोलकाता के लिए जीत लगभग असंभव नजर आ रही थी. लेकिन वो कहते हैं न कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं. जब तक आखिरी गेंद न फेंक ली जाए, कुछ भी हो सकता है. और वह कुछ भी हुआ.

Celebration by Shreyas Iyer when Rinku Singh won it for KKR. pic.twitter.com/XyWbqIsj8Q — Johns. (@CricCrazyJohns) April 9, 2023