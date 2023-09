IND vs PAK: श्रेयस अय्यर को हारिस रऊफ ने अपने जाल में फंसाया, शॉर्ट बॉल पर किया आउट, देखें

वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) से पहले एशिया कप (Asia Cup) में अपनी तैयारियों को परखने उतरी टीम इंडिया (Team India) चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल में दिखाई दे रही है. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा (11), विराट कोहली (4) और श्रेयस अय्यर (14) पर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं. भारत ने 48 रन जोड़ने तक अपने टॉप 3 विकेट गंवा दिए. बस युवा बल्लेबाज शुभमन गिल क्रीज पर टिके हुए हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली को शाहीन अफरीदी ने बोल्ड आउट किया, जबकि अपनी पीठ की सर्जरी कराने के बाद पहली बार मैदान पर लौटे अय्यर को यहां हारिस राऊफ ने अपनी शॉर्ट बॉल के शिकार में फंसा लिया. इससे पहले अय्यर ने 8 गेंदों पर 2 चौके जड़कर 14 रन बना लिए थे और वह बढ़िया लय में दिख रहे थे. लेकिन जैसे ही वह राऊफ को चौका जड़ने के प्रयास में अपना शॉट घुमाया तो वह फखर जमां के हाथ में कैच आउट हो गए.