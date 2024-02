श्रेयस अय्यर को BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट से हटाया, सोशल मीडिया पर फैन्स भड़के

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बुधवार को खिलाड़ियों के लिए अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी. बोर्ड ने इस सूची में कुल 30 खिलाड़ियों को जगह दी है, जबकि पुराने 7 खिलाड़ियों को इससे बाहर कर दिया है. श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, चेतेश्वर पुजारा को इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से गुडबाय बोल दिया गया है. अय्यर और ईशान का परफॉर्मेंस वाइज कसूर नहीं था लेकिन उन्होंने बोर्ड का अनुशासन तोड़ने की हिमाकत की थी, जिसकी सजा उन्हें दी गई है.

ईशान किशन दिसंबर में मानसिक थकान का हवाला देकर ब्रेक पर आए थे, जो बोर्ड के निर्देश मिलने के बाद भी ब्रेक खत्म कर क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे. वहीं अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर किय गया तो वह भी अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में नहीं पहुंचे.

अब जब अय्यर का नाम बोर्ड ने इस कॉन्ट्रैक्ट सूची से हटा दिया है तो फैन्स इस पर नाराज हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर BCCI को आईना दिखाने की कोशिश की है. फैन्स ने जोर देकर कहा कि अय्यर पिछले साल चोट से जूझ रहे थे लेकिन जब इससे उबर कर वर्ल्ड कप में पहुंचे तो उन्होंने लगातार खुद को साबित किया. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 11 पारियां खेलकर कुल 530 रन बनाए, जिनमें 2 शतक और तीन हाफ सेंचुरी शामिल थे.

सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक यूजर ने हार्दिक पांड्या से अय्यर की तुलना करते हुए पूछा, क्या यह सही है? इस यूजर ने हार्दिक की तस्वीर पर लिखा, 6 महीने चोटिल और अब आईपीएल के लिए तैयार, जबकि अय्यर के लिए लिखा, ‘पूरा वर्ल्ड कप खेले और अब रणजी ट्रॉफी के लिए तैयार हैं.’

Removed iyer who was india’s back in the world cup with 500+ runs

which was most by no.4 or below batsmen

and this is what he got in Return.

Well Done BCCI. 👏👏

IS IT FAIR ?#ShreyasIyer #BCCI #HardikPandya #IshanKishanpic.twitter.com/6luGllE4UO

— Anvar Khan (@anvarkhan63) February 28, 2024