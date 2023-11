'इस जख्म को भरने में समय लगेगा'; वर्ल्ड कप हारने के बाद Shreyas Iyer का छलका दर्द

नई दिल्ली: भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में मिली हार के बाद सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है. अय्यर ने पूरे टूर्नामेंट में कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन फाइनल में वह कुछ खास कमाल नहीं कर सके और सिर्फ चार रन बनाकर आउट हो गए. बल्लेबाजों की नाकामी के चलते टीम इंडिया 240 रन पर सिमट गई और तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का उसका सपना टूट गया. खिताब से चूकने के बाद अय्यर ने कहा कि इस दर्द को खत्म होने में काफी समय लगेगा.

अय्यर ने एक्स पर लिखा, “हमारा दिल टूटा हुआ है.. हम अब भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. इस दर्द को खत्म होने में समय लगेगा. मैंने अपने पहले वर्ल्ड कप में काफी कुछ सीखा जिससे मैं हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं जो आज तक मिला. मैं बीसीसीआई, टीम मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और अपने साथियों को शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस शानदार सफर के लिए मुबारकबाद.”

फाइनल मैच की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत से मिले 241 रनों के लक्ष्य को चार विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 137 रनों की मैच विजयी पारी खेली, जिसके दम पर कंगारुओं ने छठी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया.

ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारत को धूल चटाकर उसका दिल तोड़ा था और अब फिर से कंगारुओं ने भारत का दिल तोड़ दिया. ऑस्ट्र्रेलियाई टीम ने 2015 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी टीम इंडिया को धूल चटाई थी. ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले, 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीते थे.

We’re heartbroken, it still hasn’t sunk in and it won’t for a while. My first World Cup was an experience that has taught me so much and made me grateful for everything that’s come my way. Thank you to the @BCCI, team management, support staff, my teammates and you the fans for… pic.twitter.com/I6GG2VmT1b

— Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) November 20, 2023