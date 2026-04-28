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Shreyas Iyer Says People Used To Taunt Me Cannot Play Short Ball That Triggered Me Ipl 2026

IPL 2026: दुनिया ताना देने लगी थी, इसी को बना लिया अपनी ताकत- आखिर श्रेयस अय्यर को किस बात ने किया परेशान

आईपीएल में इन दिनों बेखौफ खेल रहे श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की दमदार कप्तानी भी कर रहे हैं. अब शॉर्ट बॉल उनकी कमजोरी नहीं है. उन्होंने बताया कैसे इस कमजोरी को ताकत बनाया.

श्रेयस अय्यर @IPL-BCCI

IPL 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम बेखौफ खेल दिखा रही है. उसने अब तक खेले 7 मैचों में बगैर कोई मैच गंवाए 6 में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ने के चलते रद्द हो गया था. टीम की इस जीत में खिलाड़ियों का एकजुट प्रदर्शन रहा है. श्रेयस अय्यर इस टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने टीम की शानदार कप्तानी करने के साथ-साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी की है. उन्होंने अब तक खेले 7 मैचों की 6 पारियों में 279 रन बनाए हैं. वह इस आईपीएल में 186.00 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं. कभी अय्यर को शॉर्ट बॉल के अटैक से खूब आउट किया जाता था. लेकिन इस बार उनके खिलाफ यह रणनीति बेअसर दिखी है.

श्रेयस अय्यर ने जियोस्टार के शो ‘बिलीव’ पर इरफान पठान से बात करते हुए इंजरी से उबरने, एक मजबूत मानसिकता बनाने और अपनी टीम के लिए मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी उठाने के बारे में विस्तार से बताया. पंजाब किंग्स के इस ने उन लोगों को गलत साबित करने की अपनी लगातार कोशिश के बारे में बताया जो उन पर शक करते थे.

अय्यर ने कहा, ‘मेरे आस-पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस हालात में, तुम ऐसा नहीं कर सकते. यह नामुमकिन है. मुझे यह सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है. एक क्रिकेटर के तौर पर, जो इतने ऊंचे स्तर पर खेल रहा हो, मैं यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता. तब मेरे मन में यह पक्का हो जाता है कि मुझे उन्हें गलत साबित करना ही है. चुनौती यह बन जाती है. मैं इस हालात में था, तो अब मैं और भी ज्यादा मजबूती से वापसी कैसे कर सकता हूं? मैं खुद को और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता हूं और उन्हें गलत साबित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके मैदान पर लौटने की कोशिश करता हूं. यही सोच मुझे लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देती रहती है, खासकर चोट लगने के बाद.’

उन्होंने कहा, ‘जब मुझे पीठ में चोट लगी थी, तो कुछ लोगों ने कहा था कि मैं अब कभी भी पहले जैसा नहीं बन पाऊंगा. मैंने खुद से पूछा, ‘मैं वैसा क्यों नहीं बन सकता?’ चोट लगने के बाद आप अपनी मानसिकता को किस तरह से ढालते हैं, यह बहुत मायने रखता है. आप खुद तय करते हैं कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को नजरअंदाज करना है.’

आत्मविश्वास कहां से आता है और खुद को कैसे संभालते हैं? इस सवाल के जवाब में श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘एक क्रिकेटर के तौर पर समझदारी मैदान के बाहर सीखने से आती है, रिजेक्शन का सामना करने और मैच हारने से. बचपन में, अपने मैचों और चयन ट्रायल्स के दौरान, मुझे कई मुश्किल पलों का सामना करना पड़ा. उतार-चढ़ाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं.’

पंजाब के कप्तान ने कहा, ‘मेरा मानना ​​है कि आप मुश्किल समय से जितनी जल्दी उबरकर उसे पॉजिटिव चीजों में बदल लेते हैं, उतना ही बेहतर होता है. खुद से बात करना बहुत मायने रखता है. लोग हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुद को कैसे संभालते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है. कभी-कभी मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूं जिनसे मुझे अच्छा महसूस होता है. मैं छुट्टी पर चला जाता हूं, अकेले समय बिताता हूं. चीजों को जाने देना बहुत जरूरी है.’

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अपनी शॉर्ट-बॉल की कमजोरी को दूर करने पर श्रेयस ने कहा, ‘लोगों ने कहा था कि मैं अपनी शॉर्ट-बॉल की समस्या कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा. इस बात ने मुझे और ज्यादा प्रेरित किया. मैं अच्छा प्रदर्शन करके उन्हें गलत साबित करना चाहता था. इसलिए, मैंने इस पर बहुत मेहनत की. पहले, मैं बस एक रन लेता था या गेंद को नीचे रखने की कोशिश करता था. लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है. अगर मुझे अपनी जोन में कोई शॉर्ट-बॉल दिखती है, तो मैं उसे छक्के के लिए मारता हूं. मैं प्रवीण आमरे के साथ काम करता हूं. मैं बचपन से ही उनके साथ हूं. मैं अभिषेक नायर जैसे कोचों से भी बात करता हूं. हम आपस में विचार-विमर्श करते हैं.’