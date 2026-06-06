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श्रेयस अय्यर बने भारत के नए टी20 कैप्टन- वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया में मौका, सूर्यकुमार यादव टीम से बाहर

BCCI के चयनकर्ताओं ने आयरलैंड दौरे के लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. श्रेयस अय्यर की भारत का नया टी20 कप्तान बनाया गया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 6, 2026, 1:46 PM IST
Shreyas Iyer
श्रेयस अय्यर बने भारत के नए टी20I कप्तान, सूर्यकुमार यादव की छुट्टी @Instagram

Breaking News- Shreyas Iyer New T20 Captain For Team India: BCCI सिलेक्सटर्स ने भारत के आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम का ऐलान कर दिया है. भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी के साथ-साथ टीम से छुट्टी हो गई है. श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है, वहीं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिल गई है. उन्हें टीम में 16वें खिलाड़ी के तौर पर जगह मिली है.

इस टीम में हैरान करने वाली बात यह है कि भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी ही नहीं गई है बल्कि टी20 फॉर्मेट से उनकी छुट्टी भी हो गई है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले चोटिल हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा की टीम में वापसी हो गई है. उन्हें आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 तीनों टीमों में जगह मिली है.

और पढ़ें: अब श्रेयस अय्यर संभालेंगे टीम इंडिया की T20 कमान, सूर्यकुमार यादव को हटाया गया

भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर और बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने भारत के आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम की घोषणा करने के साथ-साथ सितंबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान किया. श्रेयस अय्यर तीनों टीमों में कप्तान हैं. इस मौके पर अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का भी ऐलान कर दिया गया है.

आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), ईशान किशन (WK), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (VC), नितिश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), ईशान किशन (WK), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (VC), नितिश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), ईशान किशन (WK), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (VC), नितिश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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