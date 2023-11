ICC रैंकिंग में बड़ा बदलाव, शुभमन गिल ने बाबर आजम से छीना नंबर-1 का ताज

वर्ल्ड कप 2023 के बीच ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है. शुभमन गिल ने बाबर आजम से नंबर-1 का ताज छीन लिया है. शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है. कोहली चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. क्विंटन डिकॉक तीसरे नंबर पर हैं. बता दें, मौजूदा वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बल्ला आग उगल रहा है और वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. गिल और बाबर के बीच 6 रेटिंग पाइंट का अंतर हो गया है. गिल के 830 पाइंट्स है जबकि कोहली के 770 पाइंट्स हैं.

Latest ICC ODI batting rankings:

1. Shubman Gill – 830

2. Babar Azam – 824

3. De Kock – 771

4. Virat Kohli – 770

5. David Warner – 743

6. Rohit Sharma – 739

7. Der Dussen – 730

Shubman Gill replace Babar and becomes No.1 ODI batsman and King Kohli moves to No.4 position…!!!! pic.twitter.com/h5HGUK3UIi

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) November 8, 2023