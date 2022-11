भारतीय टीम के सलामी बल्‍लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ जुड़े अपने एक किस्‍से को याद किया. गिल ने बताया कि कैसे उनके खराब डेब्‍यू मैच पर धोनी ने उन्‍हें सांतवना दी थी. पंजाबी फिल्‍मों की अभिनेत्री सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) को दिए इंटरव्‍यू के दौरान गिल ने इस पूरे प्रकरण के बारे में बताया.

शुभमन गिल ने कहा, “जिस दिन मेरा डेब्‍यू हुआ. हम 90 रन पर ऑलआउट हो गए. मैं 15 रन पर आउट हो गया. मैं बाहर बैठा था. मैं निराश था कि डेब्‍यू मैच में मैं ऐसे आउट हो गया और हम मैच हार गए. माही भाई मेरे पास आए क्‍योंकि मैं सैड था. उन्‍होंने कहा कोई बात नहीं तेरा डेब्‍यू मेरे से तो अच्‍छा ही है. वो अपने डेब्‍यू पर बिना गेंद खेले ही रनआउट हो गए थे. मतलब कोई गेंद नहीं खेली. कोई रन नहीं बनाया। फिर वो हंसी मजाक करने लग गए. उसके बाद मेरा मूड अच्‍छा हो गया.”