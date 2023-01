वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने शुभमन गिल

टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में अपना तीसरा शतक जड़ते हुए एक बेहद खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है. अब वह सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं. उन्होंने 19वीं पारी में अपने हजार रन पूरे किए अब वह पाकिस्तान के इमाम उल हक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं.

शुभमन से पहले भारत के लिए यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था, जिन्होंने 24-24 वनडे पारियों में अपने 1000 रन पूरे किए थे. दुनिया में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां के नाम है, जिन्होंने 18 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था.