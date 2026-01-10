  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Shubman Gill Breaks His Silence For The First Time After Being Left Out Of The T20 World Cup Squad

T20 WC से बाहर होने पर पहली बार Shubman Gill ने तोड़ी चुप्पी, चयनकर्ताओं पर बोल दी बड़ी बात

गिल ने भारत के लिए 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 869 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 28.03 और स्ट्राइक रेट 138.59 का रहा है.

Published date india.com Published: January 10, 2026 4:59 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Shubman Gill

टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को कहा कि वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं, और जब भी मौका मिलेगा अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देने की कोशिश करेंगे. गिल को अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए नहीं चुना गया लेकिन 26 साल का यह खिलाड़ी खेल के दो अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में भारत का नेतृत्व करता रहेगा. गिल ने भारत के लिए 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 869 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 28.03 और स्ट्राइक रेट 138.59 का रहा है.

टी-20 से बाहर होने पर क्या बोले गिल

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के शुरूआती वनडे से पहले गिल ने कहा, “मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना है. मेरी तकदीर में जो लिखा है उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता. एक खिलाड़ी हमेशा यह मानता है कि वह देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देगा. चयनकर्ताओं ने अपना निर्णय लिया है. मैं हमेशा वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं, इससे जीवन आसान हो जाता है.” भारत टी20 विश्व कप से पहले तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलेगा. विश्व कप की शुरुआत सात फरवरी से होगी.

कोई फॉर्मेट आसान नहीं

गिल ने कहा, “जब हमने पिछली बार न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे खेले थे तब मेरा पदार्पण हुआ था और मैं हमेशा उस दिन को संजोकर रखता हूं.” उन्होंने कहा, “किसी भी प्रारूप को आसान नहीं मानना चाहिए. अगर आप देखें, तो भारतीय टीम ने 2011 के बाद कोई वनडे विश्व कप नहीं जीता है. ऐसे में कोई भी प्रारूप आसान नहीं होता और इसके लिए बहुत मेहनत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है.”

कप्तान के रूप में बहुत काम

गिल ने कहा कि उन्हें पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट और उसके बाद की वनडे श्रृंखला छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन लगी गर्दन की चोट के कारण उन्हें दो दिन अस्पताल में रहना पड़ा. भारतीय कप्तान ने कहा, “किसी मैच को छोड़कर टीम को खेलते हुए देखना कभी आसान नहीं होता. कप्तान के रूप में बहुत कुछ करना होता है, आपको गति बनानी होती है और उसी पर निर्माण करना होता है.”

पर्याप्त तैयारी का समय नहीं

गिल ने प्रारूपों के बीच बदलाव के समय तैयारी के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, “पिछली दो टेस्ट श्रृंखलाओं में हमारे पास पर्याप्त तैयारी का समय नहीं था. अगर हम दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ जीतते, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे पास दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज श्रृंखला से पहले पर्याप्त समय नहीं था. सफेद गेंद से लाल गेंद की तैयारी के लिए समय मिलना अच्छा है.” (इनपुट: भाषा)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.