IPL 2024 में गुजरात टाइटंस को छोड़ सकते हैं शुभमन गिल, ये है 2 बड़ी वजह

भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) पिछले साल से ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. गिल तीनों प्रारूपों में शतक जड़कर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं.

आईपीएल 2023 में भी उनका बल्ला आग उगल रहा है. 23 वर्षीय बल्लेबाज अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं. पिछले तीन सत्रों में 400 से 500 रन बनाने वाले शुभमन गिल ने इस साल अपने प्रदर्शन में सुधार किया है. वह लीग के 16वें सीजन में 15 पारियों में अब तक दो शतक और चार अर्धशतक की बदौलत 722 रन बना चुके हैं.

गिल भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात टाइटंस में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हैं. ऐसे में वह आईपीएल के आगे आने वाले सीजन में गुजरात टाइटन्स को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं. इसकी कुछ वजह भी है.

आईपीएल में कप्तानी करना चाहेंगे शुभमन गिल

गुजरात टाइटंस के मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या अभी 29 साल के हैं। इसलिए, अगर वह कप्तान और हरफनमौला के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं तो पांड्या आने वाले 7-8 वर्षों तक गुजरात टाइटन्स की कप्तानी करना जारी रख सकते हैं.

युवा खिलाड़ी गिल इस समय अपने शानदार फॉर्म में हैं और वह आगे आने वाले साल में खुद को कप्तान के रूप में देखना चाह रहे होंगे. पंजाब किंग्स (PBKS) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास नियमित कप्तान नहीं है, इसलिए शुभमन गिल या तो गुजरात और हार्दिक से कप्तानी मांग सकते हैं या फिर फ्रेंचाइजी को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं.

अपनी घरेलू टीम पंजाब के लिए खेल सकते हैं शुभमन गिल

किसी भी खिलाड़ी के लिए आईपीएल में अपने गृह शहर/राज्य की टीम का नेतृत्व करना बहुत गर्व की बात है. आईपीएल में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ, हार्दिक गुजरात के साथ हैं जबकि उनसे पहले सचिन मुंबई की और राहुल द्रविड़ तथा अनिल कुंबले अपनी घरेलू टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी कर चुके हैं. सौरव गांगुली भी कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी संभाल चुके हैं.