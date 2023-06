Hindi Cricket Hindi

आउट या नॉट आउट? शुभमन गिल के कैच को लेकर हुआ बवाल; सहवाग, शास्त्री ने अंपायरिंग पर उठाए सवाल

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के चौथे दिन सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट हुए लेकिन अंपायर के फैसले ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के चौथे दिन बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब भारतीय शीर्ष क्रम बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubhman Gill) कैमरून ग्रीन (Cameron Green) के हाथों कैच आउट हुए. फैंस का मानना था कि गिल नॉट आउट थे क्योंकि गेंद ग्रीन के हाथ से पहले जमीन पर लग चुकी थी. वहीं वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और रवि शास्त्री (Ravi Shastri) जैसे पूर्व क्रिकेटर भी इस मामले पर अंपायर की गलती बताने से चूके नहीं.

द ओवल में खेले जा रहे मुकाबले के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 270/8 पर पारी घोषित करने के बाद भारत के सामने जीत के लिए 444 रन का लक्ष्य रखा जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज कर चेज नहीं किया जा सका है.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने कुछ खूबसूरत शॉट्स के साथ पारी की अच्छी शुरुआत की. दोनों ने सात ओवर में 41 रन जोड़कर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाई लेकिन आठवें ओवर में स्कॉट बोलैंड (Scott Boland) ने भारत को पहला झटका दिया.

ओवर की पहली गेंद पर गिल ऑफ स्टंप की गेंद को डिफेंड करने गए तो पहली पारी में उनके विकेट का फ्लैशबैक आंखो के सामना आया जहां वो बोलैंड के खिलाफ ऑफ स्टंप की गेंद को डिफेंड करने की कोशिश में बोल्ड हुए थे.

हालांकि तब गेंद अंदर की तरफ आई थी और इस बार गेंद बाहर निकली, जिस पर गिल अपने बल्ले का किनारा लगा बैठे. गेंद स्लिप की दिशा में गई जहां मौजूद कैमरून ग्रीन ने अपने बाई ओर डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा.

कैच बहुत करीबी होने की वजह से फील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली. काफी समय तक अलग अलग एंगल से कैच की जांच करने के बाद थर्ड अंपायर ने आउट का फैसला दिया और गिल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

Ravi Shastri said ” If it was Steve Smith in place of Shubman Gill, Umpire would have given this as Not Out (laughs)#INDvsAUS #WTCFinal #WTC23Final #Gill pic.twitter.com/ALBPNoYGru —(@superking1816) June 10, 2023

कमेंट्री बॉक्स में मौजूद पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने अंपायर के फैसले पर हंसते हुए कहा कि “अगर शुभमन गिल की जगह स्टीव स्मिथ होते तो अंपायर इसे नॉट आउट करार देते.”

Third umpire while making that decision of Shubman Gill. Inconclusive evidence. When in doubt, it’s Not Out #WTC23Final pic.twitter.com/t567cvGjub — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 10, 2023

वहीं भारत के एक और पूर्व क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने आंख पर पट्टी बांधे एक आदमी की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, “शुभमन गिल का वो फैसला करते हुए थर्ड अंपायर. अनिर्णायक सबूत, जब संदेह हो, तो यह नॉट आउट है.”

सहवाग, शास्त्री के साथ भारतीय फैंस ने भी सोशल मीडिया पर अंपायर के फैसले का काफी आलोचना की. पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने ट्वीट किया, “थर्ड अंपायर का चौंकाने वाला फैसला..यह शुभमन गिल का स्पष्ट कैच नहीं था.”

Shocking Decision by third umpire..It wasn’t a clear catch of @ShubmanGill — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) June 10, 2023

My controversial cricket opinion is that loads more of those should be given not out than they are. You can have your fingers under the ball and the ball can be touching the ground at the same time — Ben Gardner (@Ben_Wisden) June 10, 2023

Unlucky Shubman Gill. It should’ve been Not Out. pic.twitter.com/CSxFzB1xc0 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 10, 2023

Shubman Gill was not out

3rd umpire won’t see heaven. pic.twitter.com/QF0Ipt3fB2 — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) June 10, 2023

