ICC Men’s Player of the Month: भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) को ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. गिल को सितंबर में एशिया कप और भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए ये अवॉर्ड दिया गया है. गिल ने इस साल दूसरी बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. इससे पहले उन्होंने जनवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड अपने नाम किया था.

इस सलामी बल्लेबाज ने एशिया कप में 75.5 की औसत से सर्वाधिक 302 रन बनाए, जिसमें नाबाद 27 रन भी शामिल थे, जिससे भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया. एशिया कप के समापन के बाद गिल एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में चमके. उन्होंने मोहाली में 74 रन और इंदौर में 104 रन बनाए.

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने के बाद शुभमन गिल ने कहा, “मुझे सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतकर खुशी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और टीम के हित में योगदान देना एक बड़ा सौभाग्य है। यह पुरस्कार मुझे उत्कृष्टता की तलाश जारी रखने और देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करेगा.”

“मैं अपनी टीम के लिए एक उपयोगी योगदान देने में कामयाब रहा, जिसे एशिया कप 2023 जीतने का सौभाग्य मिला और फिर, सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का सौभाग्य मिला। मैं इस अवसर पर अपने सभी साथियों, परिवार और कोचों को धन्यवाद देता हूं, जिनके बिना यह उपलब्धि संभव नहीं होती.”

The young India batter was stellar in September ⭐

More as Shubman Gill claims ICC Player of the Month honours 👇https://t.co/cQKOEsc8Jx

— ICC (@ICC) October 13, 2023