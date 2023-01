Hindi Cricket Hindi

DIL DIL SHUBMAN GILL! शुभमन गिल के दोहरे शतक से गदगद हुआ क्रिकेट जगत, सहवाग-युवराज जैसे दिग्गजों का आया रिएक्शन

Shubman Gill Double Century: गिल वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले वह भारत के पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं. भारत के लिए रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और इशान किशन पहले यह कारनामा कर चुके हैं.

भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. गिल के करियर का यह पहला दोहरा शतक है. उन्होंने हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 208 रन की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 149 गेंदों पर 19 चौके और 9 छक्कों की मदद से 139.60 के स्ट्राइक रेट से अपना दोहरा शतक लगाया.

गिल वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं. भारत के लिए रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और इशान किशन पहले यह कारनामा कर चुके हैं. गिल की इस पारी से क्रिकेट जगत भी गदगद हो उठा है. पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, वसीम जाफर सहित कई क्रिकेटरों ने उनकी पारी की जमकर तारीफ की है. देखिए दिग्गज क्रिकेटर्स का रिएक्शन-

Wow Shubman. Double hundred . Brilliant — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 18, 2023

200 in a one day game !! At such a young age incredible ✊✊✊ unbelievable!! A very proud day for me and shubmans dad !!!congratulations @ShubmanGill the whole country is proud of you #NZvsIND — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 18, 2023

Back to back for Shubhman Gill. He is sealing the opening slot with his consistency #INDvsNZ — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 18, 2023

All class Congratulations and well played bro @ShubmanGill pic.twitter.com/kSrKgeEiLe — Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) January 18, 2023

Phenomenal . He may fail in a couple of innings sometime later and let’s not allow our temporary memory to cloud our minds then.#IndvsNz https://t.co/YXLAT44fBW — Ashwin (@ashwinravi99) January 18, 2023

सबसे-तेज 1000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज

गिल सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं. उन्होंने 19वीं पारी में अपने हजार रन पूरे किए अब वह पाकिस्तान के इमाम उल हक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं. शुभमन से पहले भारत के लिए यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था, जिन्होंने 2424 वनडे पारियों में अपने 1000 रन पूरे किए थे. दुनिया में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां के नाम है.