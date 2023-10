IND vs ENG: टीम इंडिया ने किया जमकर अभ्यास, गिल ने शॉर्ट गेंदों पर बहाया पसीना

लखनऊ। इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के मुकाबले से दो दिन पहले भारत के सात क्रिकेटरों ने यहां कड़ा अभ्यास किया और शुभमन गिल का फोकस शॉर्ट गेंदों पर रहा. इस साल पांच शतक जड़ चुके गिल डेंगू से उबरने के बाद से वर्ल्ड कप में उस लय मे नहीं दिखे हैं. डेंगू के कारण वह पहले दो मैचों से बाहर रहे थे. उसके बाद से उन्होंने 26, 53 और 16 रन की पारियां खेली है.

इस साल वनडे क्रिकेट में अब तक 1325 रन बना चुके गिल वर्ल्ड कप में अच्छी शुरूआत को बड़ी पारियों में नहीं बदल सके हैं. भारत को अगर अपना अजेय अभियान कायम रखना है तो गिल को बड़ी पारी खेलनी होगी. वैकल्पिक अभ्यास सत्र में ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने भी भाग लिया. कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह टीम होटल में ही रहे.

