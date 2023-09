दुबई। शुभमन गिल (Shubman Gill)और ईशान किशन (Ishan Kishan) ने मौजूदा एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बूते पर बुधवार को जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग (ICC ODI Rankings) में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की. गिल ने नेपाल के खिलाफ सोमवार को नाबाद 67 रन की पारी खेली थी जिसके दम पर वह 750 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

बाबर आजम टॉप पर

दूसरी तरफ किशन ने 12 पायदान की लंबी छलांग लगाकर 624 रेटिंग अंकों के साथ 24वां स्थान हासिल कर लिया है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन की शानदार पारी खेली थी. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 882 अंकों के साथ बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं.