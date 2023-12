जोहान्सबर्ग: टी20 इंटरनैशनल में शुभमन गिल का खराब फॉर्म जारी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच में वह सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए. जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स स्टेडियम पर गुरुवार को खेले गए इस मैच में भारतीय टीम का यह ओपनर इस बार अपनी ही बड़ी गलती से आउट हुआ.

पारी के तीसरे ओवर में गिल को बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने आउट किया. भारत को तेज शुरुआत देने के प्रयास में गिल आक्रामक अंदाज में खेलना चाह रहे थे. उन्होंने इसी प्रयास में महाराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा. साउथ अफ्रीका के कप्तान एडिन मार्करम ने अपने इस क्वॉलिटी स्पिनर को पावरप्ले में ही आक्रमण पर लगाया था.

गिल ने महाराज की गेंद को स्वीप करना चाहा लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी. साउथ अफ्रीकी टीम ने आउट की अपील की. मैदानी अंपायर ने गिल को आउट करार दिया. गिल और जायसवाल ने कुछ देर बात की लेकिन अंत में गिल ने मैदान से बाहर जाने का फैसला किया.

यहीं वह गलती कर बैठे. रीप्ले में साफ दिख रहा था कि अगर गिल डीआरएस लेने का फैसला करते तो वह बच जाते. गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी. इस घटना के बाद कोच राहुल द्रविड़ के चेहरे पर भी गुस्सा साफ देखा गया.

यहां यह भी संयोग की बात है कि इसी सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनैशनल में गिल ने रिव्यू लिया था लेकिन तब गेंद स्टंप से टकरा रही थी. उस मैच में गिल ने दो गेंदों का सामना किया था और वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया था.

Shubman Gill was not-out but he didn’t take the review. pic.twitter.com/WRLIuA2BiA

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2023