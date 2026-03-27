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IPL में इम्पैक्ट प्लेयर नियम से खुश नहीं हैं शुभमन गिल, बोले- खेल को एकतरफा बना रहा
गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर का नियम टैलेंट को इग्नोर कर खेल को एकतरफा बना रहा है. यह 11 खिलाड़ियों का खेल है और 12वें खिलाड़ी के आने से यह एक ही ओर झुक जाता है.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में पिछले कुछ सीजन से आए इम्पैक्ट प्लेयर के नियम से फैन्स को तो खूब रोमांच मिल रहा है लेकिन ज्यादातर टीमें या खिलाड़ी इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं. रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने इस नियम पर अपनी चिंताएं पहले भी जताई हैं और हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल ने भी इसकी आलोचना की थी. अब इस कड़ी में गुजरात टाइटन्स (GT) और भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि यह नियम खेल से टैलेंट और चैलेंज की अहमियत को कम करता है.
मुंबई में बुधवार को हुई आईपीएल कप्तानों की बैठक में गिल सहित अधिकांश कप्तानों ने बीसीसीआई से इस नियम की समीक्षा करने की मांग की. यह नियम 2023 में लागू किया गया था और इसे कम से कम 2027 तक बढ़ाया गया है.
गिल ने कहा, ‘मेरे व्यक्तिगत विचार से ‘इंपैक्ट प्लेयर’ नहीं होना चाहिए. क्रिकेट सामान्यतः 11 खिलाड़ियों का खेल है. इसमें एक अतिरिक्त बल्लेबाज या गेंदबाज जोड़ने से खेल की वास्तविक चुनौती और खिलाड़ी की कौशल का महत्व कम हो जाता है.’
उन्होंने कहा, ‘खेल में एक निश्चित कौशल होता है. अगर आपकी कुछ मुख्य बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तो टीम को अच्छी स्कोर तक पहुंचाने के लिए रणनीति और कौशल की जरूरत होती है. लेकिन इस एक अतिरिक्त खिलाड़ी के नियम से खेल का झुकाव एकतरफा हो गया है. इससे चुनौती भी कम हो गई है. मेरे लिए आसान पिच पर 220 रन का पीछा करने से ज्यादा रोमांच चुनौतीपूर्ण पिच पर 180 या 160 रन का पीछा करने में है.’
बीसीसीआई इस नियम पर अंतिम फैसला 2027 के बाद ही ले सकेगा. गिल ने कहा, ‘यह नियम 2027 तक लागू रहेगा. कप्तानों की बैठक में हमने इस पर चर्चा की थी. मुझे समझ है कि यह खेल को थोड़ी मनोरंजक बनाता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह पसंद नहीं है. फैसला बीसीसीआई का होगा.’
इससे अलग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल से पूछा गया कि क्या बीते T20 वर्ल्ड कप में नजरअंदाज किए जाने के बाद उन्हें कुछ साबित करना है? तो इसके जवाब में इस युवा बल्लेबाज ने कहा, ‘पिछले तीन-चार सीजन देखें तो मुझे लगता है कि IPL में मेरे सबसे ज्यादा रन हैं. इस सीजन में मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. पिछले चार साल में हमने टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है और मैंने एक बल्लेबाज के रूप में भी अच्छा किया है.
(एजेंसी से)
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