वनडे फॉर्मेट को 40 ओवरों का खेल बनाने के पक्ष में नहीं शुभमन गिल, रोमांचक बढ़ाने का सुझाया आइडिया

दुनिया के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम जैसे दिग्गज भी मानते हैं कि वनडे फॉर्मेट को 40-40 ओवरों का कर देना चाहिए, लेकिन मौजूदा भारतीय कप्तान शुभमन गिल इसके पक्ष में नहीं हैं.

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शुभमन गिल और हैरी ब्रूक्स @BCCI/X

वनडे फॉर्मेट को रोमांचक बनाने के लिए 40 ओवर का बनाने की जरूरत नहीं

पहले की तरह त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय सीरीज खेलने से लौटेगा इस फॉर्मेट का रोमांच

सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम ने दिया था सुझाव, 40 ओवरों का हो फॉर्मेट

टी20 फॉर्मेट और लीग क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता से खतरे में वनडे फॉर्मेट

दुनिया भर में इन दिनों वनडे फॉर्मेट का रोमांच कम होता दिख रहा है. जानकार इसकी वजह टी20 फॉर्मेट की बढ़ती लोकप्रियता को मानते हैं. ऐसे में दुनिया के कई महान क्रिकेटर भी यह मानते हैं कि इस फॉर्मेट का रोमांच वापस लाने के लिए इसे 40-40 ओवरों का कर देना चाहिए. सचिन तो इसे टेस्ट की तरह 20-20 ओवरों की दो-दो पारियों वाला बनाने तक का सुझाव दे चुके हैं. हालांकि मौजूदा भारतीय कप्तान शुभमन गिल की राय इससे जुदा है. उन्होंने कहा कि इसका रोमांच बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय सीरीज की बजाए त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय सीरीज का आयोजन होना चाहिए.

उन्होंने वनडे को 40-40 ओवरों का फॉर्मेट बनाने जाने का विरोध किया. टी20 क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीगों के बढ़ते प्रभाव के बीच वनडे क्रिकेट के भविष्य पर लगातार बहस चल रही है. हाल ही में एडिनबर्ग में आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान भी वनडे को 50 ओवर से घटाकर 40 ओवर करने की संभावना पर चर्चा हुई थी.

इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज से पहले गिल ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि वनडे को 40 ओवर का बनाया जाना चाहिए.’

गिल ने कहा, ‘पहले हम काफी त्रिकोणीय सीरीज खेलते थे और उन्हें देखना बेहद मजेदार होता था. ऑस्ट्रेलिया में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमें खेलती थीं. आप केवल एक टीम के खिलाफ नहीं, बल्कि दो अलग-अलग टीमों के खिलाफ अलग-अलग मैदानों पर खेलते थे.’

उन्होंने कहा, ‘अगर वनडे क्रिकेट को और रोचक बनाना है तो द्विपक्षीय सीरीज के बजाय त्रिकोणीय या शायद चतुष्कोणीय सीरीज आयोजित की जानी चाहिए. इससे खिलाड़ियों और दर्शकों, दोनों के लिए यह फॉर्मेट को ज्यादा दिलचस्प बनेगा.’

इस 26 साल के खिलाड़ी ने कहा कि उनके लिए 50 ओवर का वर्ल्ड कप अब भी क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है. उन्होंने कहा, ‘मैंने बचपन में सबसे ज्यादा 50 ओवर का क्रिकेट देखा है. जब भी विश्व कप का नाम आता है तो सबसे पहले 50 ओवर के वर्ल्ड कप की याद आती है. मुझे किसी एक विश्व कप को जीतना हो तो वह 50 ओवर का विश्व कप ही होगा.’

गिल ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा, ‘विश्व कप की तैयारी हमारे लिए बहुत अहम है. साउथ अफ्रीका में जैसी परिस्थितियां मिलेंगी, वैसी ही परिस्थितियां यहां भी मिल सकती हैं. इसलिए हम यह परखना चाहते हैं कि कौन-सा टीम कॉम्बिनेशन हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा. इस लिहाज से यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है.’