सचिन, विराट और रोहित के बाद क्या शुभमन गिल हैं भारत के अगले सुपरस्टार? GT बैटर ने खुद किया खुलासा

भारतीय टीम के सनसनी शुभमन गिल आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा तीन शतक ठोक चुके हैं. पिछले एक साल के दौरान तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले गिल आईपीएल 2023 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वह इस सीजन में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. गिल को अब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद फ्यूचर का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है.

गुजरात टाइटंस से इस बल्लेबाज ने खुद इसपर अपनी राय दी है. उन्होंने साथी ही कहा कि अगर भारतीय टीम 2011 में वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो वह शायद क्रिकेटर नहीं होते.

23 साल के शुभमन गिल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ” इन सभी लोगों- सचिन सर, विराट (कोहली) और भाई रोहित शर्मा ने जिस तरह से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है, वह बेहद खास है. अगर हमने 1983 का विश्व कप नहीं जीता होता तो क्या कोई सचिन तेंदुलकर होते? शायद नहीं. इस तरह अगर हमने 2011 में वर्ल्ड कप नहीं जीता होता तो क्या मैं उतना प्रेरित हो पाता? इस तरह की विरासत अमर है और आप उन्हें परिभाषित नहीं कर सकते.”

जैसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के करियर के अंतिम समय में विराट उनके उत्तराधिकारी के रूप में उभर सामने आए थे. अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर गिल अब भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. गिल को आने वाले समय में एक ‘हीरो’ के रूप में देखा जा रहा है.