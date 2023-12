Rinku Singh के तेज दौड़ने के पीछे बंदर है वजह, शुभमन गिल ने बताया मजेदार किस्सा

नई दिल्ली. टीम इंडिया में मैच फिनिशर के रूप में खुद को साबित करने में जुटे रिंकू सिंह (Rinku Singh) साउथ अफ्रीका में अपना हुनर दिखाने को तैयार हैं. सीमित ओवरों की सीरीज के लिए यहां पहुंचे रिंकू ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है. उन्होंने BCCI के साथ एक बातचीत में बताया कि साउथ अफ्रीका की तेज और उछाल भरी पिचें पर बैटिंग उनके लिए नई चुनौती होगी. इस बीच उनके साथी खिलाड़ी शुभमन गिल (Shubman Gill) ने भी खुलासा किया कि आखिर रिंकू सिंह के तेज दौड़ने की असली वजह क्या है.

दरअसल रिंकू सिंह बीसीसीआई की वेबसाइट के लिए एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उनसे साउथ अफ्रीका में चुनौती, कोच राहुल द्रविड़ के साथ बातचीत और फिटनेस पर सवाल पूछे जा रहे थे. इस दौरान जब वह अपनी फिटनेस पर बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने तेज दौड़ने की बात कही थी कि उनके पीछे चुपके से शुभमन गिल वहां आकर खड़े हो गए.

गिल ने यहां रिंकू सिंह की बात को ध्यान से सुना और फिर बाद में बंदर काटने की बात पूछ ली. रिंकू सिंह बता रहे थे कि वह शुरुआत से ही तेज दौड़ते हैं और इस पर शुभमन गिल ने पूछ लिया, ‘बंदर काटा इसलिए न..’ इस पर रिंकू सिंह भी मुस्कुराने लगे.

— BCCI (@BCCI) December 9, 2023