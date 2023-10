Shubman Gill Health Updates: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 (ICC World CUP 2023) मैच से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) बीमार हैं और आज का मैच नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में टीम इंडिया की ओपनिंग में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का साथ देने के लिए ईशान किशन (Ishan kishan) को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है.

बता दें, शुभमन गिल (Shubman Gill) डेंगू की चपेट में है और यही वजह है कि वह टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने ये बड़ा अपडेट दिया है. गिल की गैरमौजूदगी में सलामी बल्लेबाज के तौर पर इशान किशन को मौका मिलना तय हो गया है.

Shubman Gill ruled out of the match against Australia. [Star Sports] pic.twitter.com/F55sMe5G7h

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 8, 2023