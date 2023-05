IPL 2023: शुभमन गिल को हो रहा शतक से चूकने का मलाल, कहा- अभी हमारे पास 5 मैच बाकी है

मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 के 51वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (GT vs LSG) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 227 रन का विशाल स्कोर बना दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात को इस स्कोर तक पहुंचाने में ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) और शुभमन गिल का अहम योगदान रहा.

दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार पारी खेली. गिल हालांकि छह रन से अपने शतक से चूक गए. गिल ने मैच के बाद कहा कि उन्हें शतक नहीं जड़ने का मलाल तो है, लेकिन उनके पास अभी पांच मैच और बाकी है. 2 विकेट पर 227 रन, गुजरात का आईपीएल में सर्वोच्च टीम स्कोर है.

गिल ने गुजरात की पारी खत्म होने के बाद प्रसारकों से कहा, ” आज काफी गर्मी थी. ऋद्धि (साहा) भाई ने शानदार शुरुआत दी और इसके लिए उनका धन्यवाद. शुरुआत में विकेट आसान नहीं था. यह सूखा विकेट था और गेंद रुक-रुक कर आर रही थी.”

साहा और गिल की जोड़ी ने पावरप्ले के अंदर ही बिना कोई नुकसान के 78 रन बना डाले. इस दौरान साहा ने लखनऊ के गेंदबादों की जमकर कूटाई कर दी. साहा के आउट होने बाद गिल ने मोर्चा संभाला. गिल ने 51 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से 94 रन की नाबाद पारी खेली. वह अंतिम ओवर में शतक के काफी करीब थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अपना शतक पूरा नहीं कर पाए.