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Shubman Gill Smriti Mandhana Win Best International Cricketer Bcci Naman Awards 2026 India Cricket

BCCI Naman Awards 2026: गिल और मंधाना बने साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, इनको भी किया गया सम्मानित; देखें लिस्ट

BCCI Naman Awards:बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में शुभमन गिल और स्मृति मंधाना बने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर. रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

BCCI Naman Awards

BCCI Naman Awards: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल और महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को शानदार प्रदर्शन के लिए बड़ा सम्मान मिला है. रविवार 15 मार्च 2026 को आयोजित बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में दोनों को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया. शुभमन गिल को पुरुष वर्ग में प्रतिष्ठित ‘पॉली उमरीगर पुरस्कार’ दिया गया, जबकि स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में यह सम्मान मिला. खास बात यह है कि मंधाना को यह पुरस्कार पांचवीं बार मिला है. वहीं गिल के करियर का यह दूसरा क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार है, इससे पहले वह साल 2023 में भी यह सम्मान जीत चुके हैं.

बिन्नी, द्रविड़ और मिताली राज को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान

इस समारोह में भारतीय क्रिकेट के तीन बड़े नामों को भी सम्मानित किया गया. पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सबसे बड़े सम्मान ‘कर्नल सी. के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार’ से नवाजा गया. यह सम्मान उन्हें भारतीय क्रिकेट में उनके लंबे और शानदार योगदान के लिए दिया गया. इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने समय में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है.

2025 में शानदार फॉर्म में रहे शुभमन गिल

शुभमन गिल के लिए साल 2025 काफी शानदार रहा. उन्होंने क्रिकेट के लंबे प्रारूप में खुद को टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल कर लिया. इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में गिल ने कप्तान के रूप में टीम की अगुवाई की और शानदार बल्लेबाजी भी की. उन्होंने 10 पारियों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. इस दौरान उन्होंने चार शतक लगाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 269 रन रहा.

चैंपियंस ट्रॉफी जीत में भी गिल की अहम भूमिका

पिछले साल भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में भी शुभमन गिल का बड़ा योगदान रहा. वह इस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर एक वनडे बल्लेबाज के रूप में उतरे थे. बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले मैच में उन्होंने नाबाद 101 रन की शानदार पारी खेली. पूरे टूर्नामेंट में गिल ने कुल 188 रन बनाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. उनकी लगातार अच्छी बल्लेबाजी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाने लगा है.

स्मृति मंधाना ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

महिला क्रिकेट की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना के लिए भी साल 2025 बेहद यादगार रहा. उन्होंने पूरे साल में कुल 1,703 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए. इनमें से 1,362 रन वनडे क्रिकेट में आए, जो किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. इसी के साथ मंधाना महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक ही साल में 1,000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गईं. इसके अलावा भारत को पहला महिला विश्व कप खिताब दिलाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा. उन्होंने टूर्नामेंट के नौ मैचों में 434 रन बनाए और भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. विश्व कप से पहले उन्होंने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 50 गेंदों में शतक लगाकर किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज वनडे शतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

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