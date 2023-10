Shubman Gill News: ICC वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup 2023) में भारत को अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को खेलना है लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय टीम के युवा धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) डेंगू (Dengue) की चपेट में आ गए हैं जिससे उनका टीम इंडिया के पहले मैच में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. गिल अगर इस मुकाबले से बाहर होते हैं तो इशान किशन को पारी का आगाज करने का मौका मिल सकता है.

पिछले कुछ समय में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज गिल को कथित तौर पर तेज बुखार है और शुक्रवार को उनका डेंगू का परीक्षण होगा जिसके बाद उनके खेलने को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा.

