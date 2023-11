शुभमन गिल-विराट कोहली ने हमारे लिए मंच तैयार किया: श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद बोले श्रेयस अय्यर

मुंबई, 2 नवंबर | पीठ की चोट से उबरने के लिए कुछ कठिन महीनों का सामना करने के बाद, श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने शानदार वापसी की है. अय्यर ने विश्व कप की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में शून्य के साथ की और इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 25 रन बनाए. लेकिन, पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रनों की पारी के बाद वो लय में लौटे.

फिर, श्रीलंका के खिलाफ अय्यर ने 56 गेंदों में 82 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की, जिससे भारत ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवरों में 357/8 रन बनाए.

अय्यर ने भारत के बड़े स्कोर के लिए मंच तैयार करने का श्रेय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) और विराट कोहली (Virat Kohli) को दिया. उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाजों से मिले इनपुट से उन्हें अपनी पारी में मदद मिली. कोहली ने 94 गेंदो पर 88 रनों की पारी खेली और गिल ने 92 गेंदो पर 92 रन बनाए थे.

#TeamIndia 🇮🇳 becomes the first team to qualify for the #CWC23 semi-finals#MenInBlue | #INDvSL pic.twitter.com/wUMk1wxSGX

— BCCI (@BCCI) November 2, 2023