नफरत के बाजार में गिल-विराट की दोस्ती ने पेश की मोहब्बत की मिसाल, कोहली के मैसेज पर शुभमन का दिल जीतने वाला रिएक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के अंतिम लीग मैच में गुजरात टाइटंस के हाथों हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. बैंगलोर के लिए कोहली ने शतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दी थी, लेकिन शुभमन गिल ने नाबाद शतक लगाकर बैंगलोर को प्लेऑफ से बाहर कर दिया. शतक लगाने के बाद कोहली ने गले लगाकर शुभमन को बधाई दी. गिल की पारी के बाद बैंगलोर के फैंस भड़क गए और उन्हें तथा उनकी बहन को अपशब्द कहने लगे.

बैंगलोर के बाहर होने के बाद विराट का इमोशनल ट्वीट

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेऑफ से बाहर होने के बाद किंग कोहली ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘” यह ऐसा सीजन रहा, जिसमें कई शानदार पल मिले लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने लक्ष्य से दूर रह गए. हम निराश हैं लेकिन हम अपना सिर ऊंचा रखेंगे. जो हमारे फैन्स हमें कदम-कदम पर लगातार सपॉर्ट कर रहे हैं उनके हम आभारी हैं.”

34 वर्षीय कोहली ने आगे लिखा, ” कोचों, मैनेजमेंट और टीम के खिलाड़ियों को बड़ा थैंक्यू. अब हमारा लक्ष्य अगले सीजन और मजबूती से वापसी करने का होगा.”