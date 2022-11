IND vs NZ: बारिश से बार-बार मैच रद्द होने पर बोले शुभमन गिल- स्टेडियमों पर छत अच्छा विकल्प

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का मानना ​​है कि बारिश के कारण मैचों के प्रभावित होने से खिलाड़ी और दर्शक दोनों परेशान होते हैं और इसलिए बंद छत वाले स्टेडियम अच्छा विकल्प हो सकते हैं.

भारत के न्यूजीलैंड दौरे में टी20 और वनडे सीरीज बारिश से प्रभावित रही है. इस दौरे के छह मैचों में से अभी तक दो मैच (पहला टी20 और दूसरा वनडे) बारिश के कारण रद्द करने पड़े जबकि एक मैच (नेपियर टी20) का फैसला डकवर्थ लुईस नियम से आया.

पहले वनडे में 50 रन बनाने वाले गिल ने दूसरा वनडे बारिश के कारण रद्द किए जाने तक नाबाद 45 रन बनाए थे. उन्होंने कहा कि बारिश से मैचों के प्रभावित होने से खीझ पैदा होती है. गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,‘‘ यह फैसला (इंडोर स्टेडियम में खेलने का) बोर्ड को करना है. एक खिलाड़ी और प्रशंसक होने के नाते बारिश के कारण इतने अधिक मैचों के प्रभावित होने से परेशानी होती है. मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं क्योंकि यह बड़ा फैसला है. निश्चित तौर पर बंद छत वाले स्टेडियम अच्छा विकल्प होंगे.’’

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में बारिश के पहले व्यवधान के बाद ओवरों की संख्या को घटाकर 29 कर दिया गया था लेकिन मैच में केवल 12.5 ओवर का खेल ही हो पाया. गिल ने कहा,‘‘ यह बेहद परेशान करने वाला होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कितने ओवर का खेल होगा और ऐसे में आप उसके अनुसार रणनीति नहीं बना सकते.’’

भारत के वनडे बल्लेबाजी ढांचे में बदलाव पर विचार किया जा रहा है लेकिन इस युवा खिलाड़ी का मानना है कि हर दिन 400 या 450 रन का स्कोर नहीं बन सकता.