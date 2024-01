श्वेता सहरावत ने ODI में दोहरा शतक ठोक मचाई सनसनी, 242 रनों की पारी में लगाई 38 बाउंड्री

भारत में महिला क्रिकेटर आए दिन नए कीर्तिमान रच रहे हैं. ऐसी ही प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में अब श्वेता सहरावत का नाम भी शुमार हो गया है. श्वेता ने सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी में 242 रन की पारी खेलकर सनसनी मचा दी है. उन्होंने महज 150 गेंदों में 31 चौके और 7 छक्के की मदद से ये शानदार पारी खेली जिसके दम पर दिल्ली 50 ओवर में 455 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा. इसके जवाब में नगालैंड की टीम 55 रन पर ढेर हो गई. इस तरह दिल्ली ने 400 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया.

महिला क्रिकेट में श्वेता नया नाम नहीं है. वह पिछले साल अंडर-19 टीम की उपकप्तान भी रह चुकी हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा भी किया था. झारखंड के मेकोन सैल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 455 रनों का स्कोर बनाया. इस दौरान श्वेता ने प्रतिका रावल के साथ 233 रन की साझेदारी की. प्रतिका ने 101 रनों की पारी खेली.वहीं, तनीशा सिंह ने 67 रनों का योगदान दिया.

Super Sehrawat 👏

2️⃣4️⃣2️⃣ runs

1️⃣5️⃣0️⃣ balls

3️⃣1️⃣ fours

7️⃣ sixes

Shweta Sehrawat sparkled in Delhi’s 400-run win over Nagaland with a splendid marathon 242-run knock at the MECON Stadium, Ranchi in the @IDFCFIRSTBank #SWOneday Trophy

