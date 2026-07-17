क्रिकेट जगत को बड़ा झटका: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निध

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सोबर्स अपने 90वें जन्मदिन से सिर्फ 10 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए. (Photo from Cricinfo)

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया

क्रिकेट करियर में 93 टेस्ट में उनके 8,032 रन और 235 विकेट का रिकॉर्ड है

सोबर्स 1968 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे

90वें जन्मदिन से सिर्फ 10 दिन पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया

Sir Garfield Sobers Death: वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार (17 जुलाई) को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके बेटे डेनियल सोबर्स ने इस बारे में जानकारी दी. बता दें सोबर्स अपने 90वें जन्मदिन से सिर्फ 10 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए.

सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया था रिकॉर्ड

सर गारफील्ड सोबर्स ने 1954 से 1974 के बीच 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन, 26 शतक, 30 अर्धशतक और 57.78 की औसत से बल्लेबाजी की. उन्होंने 235 टेस्ट विकेट भी लिए. साल 1968 में नॉटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे.