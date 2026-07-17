क्रिकेट जगत को बड़ा झटका: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निध

Written by: Gargi Santosh
Published: July 17, 2026, 9:16 PM IST
क्रिकेट जगत को बड़ा झटका: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन
सोबर्स अपने 90वें जन्मदिन से सिर्फ 10 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए. (Photo from Cricinfo)
  • वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया
  • क्रिकेट करियर में 93 टेस्ट में उनके 8,032 रन और 235 विकेट का रिकॉर्ड है
  • सोबर्स 1968 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे
  • 90वें जन्मदिन से सिर्फ 10 दिन पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया

Sir Garfield Sobers Death: वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार (17 जुलाई) को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके बेटे डेनियल सोबर्स ने इस बारे में जानकारी दी. बता दें सोबर्स अपने 90वें जन्मदिन से सिर्फ 10 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए.

सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया था रिकॉर्ड

सर गारफील्ड सोबर्स ने 1954 से 1974 के बीच 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन, 26 शतक, 30 अर्धशतक और 57.78 की औसत से बल्लेबाजी की. उन्होंने 235 टेस्ट विकेट भी लिए. साल 1968 में नॉटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे.

और पढ़ें: WATCH: दिग्गज सर गारफील्ड सोबर्स से मिले विराट-रोहित समेत टीम इंडिया के खिलाड़ी

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.