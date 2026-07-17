क्रिकेट जगत को बड़ा झटका: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन

Sir Garfield Sobers Death: वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार (17 जुलाई) को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके बेटे डेनियल सोबर्स ने इस बारे में जानकारी दी. बता दें सोबर्स अपने 90वें जन्मदिन से सिर्फ 10 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए.
सर गारफील्ड सोबर्स ने 1954 से 1974 के बीच 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन, 26 शतक, 30 अर्धशतक और 57.78 की औसत से बल्लेबाजी की. उन्होंने 235 टेस्ट विकेट भी लिए. साल 1968 में नॉटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे.
The BCCI mourns the passing of Sir Garfield Sobers, a true icon of the game and one of cricket’s greatest-ever all-rounders.
His extraordinary achievements, lasting influence on Caribbean cricket and immeasurable contribution to the global game have left an enduring legacy that… pic.twitter.com/5263SNLezn
— BCCI (@BCCI) July 17, 2026
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें