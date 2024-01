सिराज ने न्यूलैंड्स में जादू बिखेरा: सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना ने भारतीय तेज गेंदबाज के शानदार स्पेल की तारीफ की

सेंचुरियन टेस्ट में करारी हार के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में हो रहे दूसरे मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्म सिराज (Mohammed Siraj) ने शानदार पांच विकेट हॉल लेकर मेहमान टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. बुधवार, 3 जनवरी को न्यूलैंड्स स्टेडियम में हो रहे दूसरे टेस्ट के दौरान पहले दिन के शुरुआती सेशन में सिराज ने पांच विकेट झटके.

तेज गेंदबाज ने एडेन मार्कराम (Aiden Markram), टोनी डी ज़ोरज़ी (Tony de Zorzi) और कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) के साथ डेविड बेडिंघम (David Bedingham) और मार्को जानसेन (Marco Jansen) को आउट करके प्रोटियाज़ टीम के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया.

पहले टेस्ट की तरह सिराज ने केपटाउन में भी एडेन मार्कराम को सिर्फ 2 (10) रन पर आउट कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. स्लिप में खड़े यशस्वी जयसवाल ने एक शानदार कैच पकड़ा और भारत को शुरुआती सफलता दिलाई.

जिसके बाद सेंचुरियन में 185 रन बनाने वाले डीन एल्गर भी टीम इंडिया को परेशान नहीं कर सके. वो छठे ओवर में 15 गेंदों पर सिर्फ चार रन बनाकर सिराज के शिकार बने. इसके बाद सिराज ने टोनी डी ज़ोरज़ी को विकेट के पीछे कैच करा अपना तीसरा विकेट हासिल किया.

Double breakthrough for #TeamIndia!@mdsirajofficial is breathing this morning & bags a ⿥-fer in just his 8th over!

A sensational spell leaves #SouthAfrica reeling!

— Star Sports (@StarSportsIndia) January 3, 2024