OMG! मैच के आखिरी ओवर में झटके 6 विकेट, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने दोहराया इतिहास

गोल्डकोस्ट. ऑस्ट्रेलिया में एक थर्ड डिवीजन क्बल क्रिकेट मैच में एक क्रिकेटर ने हैरतअंगेज कारनामा करते हुए ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 विकेट लेकर धमाल मचा दिया है. गैरेथ मॉर्गन नाम के इस गेंदबाज ने मैच का आखिरी ओवर फेंका तो उनके पास सिर्फ 5 रन बचाने के लिए थे. यहां उन्होंने सभी 6 बॉल पर विकेट लेकर अपनी टीम को 4 रनों की रोमांचक जीत दिला दी.

क्लब क्रिकेट इतिहास में यह दूसरी बार है, जब किसी गेंदबाज ने एक ओवर की सभी 6 बॉल पर विकेट उखाड़े हों. इससे पहले साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के ही एलेड कैरी ने यह कारनामा किया था.

इस मैच की अगर बात करें तो गोल्ड कोस्ट में इन दिनों गोल्ड कोस्ट प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है. साउथ ब्रिसबेन के गोल्ड कोस्ट में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में शनिवार को मुदगीराबा नेरांग एंड डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट क्लब की टीम सर्फर्स पैराडाइज के खिलाफ मुकाबले में उतरी थी.

यहां सर्फर्स पैराडाइड की टीम 179 रनों का पीछा कर रही थी और उसने मैच के आखिरी ओवर से पहले 174 रन का स्कोर 4 विकेट खोकर बना लिया था. यहां से टीम आसान जीत की ओर बढ़ रही थी तो आखिरी ओवर फेंकने का जिम्मा मुदगीराबा के कप्तान ने खुद लिया.

Imagine the chaos in the sheds!

Gareth Morgan took six-in-six for Mudgeeraba to claim one of the most unlikely victories OF ALL TIME 🤯 pic.twitter.com/RCRCV1esH2

— PlayCricket AU (@PlayCricketAU) November 12, 2023