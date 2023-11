बांग्लादेश पर भड़के एंजेलो मैथ्यूज बोले- निचले स्तर पर गिर चुकी है टीम

नई दिल्ली. वर्ल्ड कप में सोमवार को बांग्लादेश और श्रीलंका (BAN vs SL) के मैच का यूं तो कोई खास महत्व नहीं था क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं. लेकिन इस बीच बांग्लादेश ने नियमों के आधार पर ऐसी चाल चली, जिससे श्रीलंका की टीम बेहद गुस्सा है. बांग्लादेश ने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया. क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है, जब कोई बल्लेबाज टाइम आउट का शिकार बना.

यह घटना मैच की पहली पारी में 25वें ओवर में तब घटी, जब मैथ्यूज बैटिंग के लिए अपना गार्ड लेने से पहले अपना हेल्मेट सेट कर रहे थे और उसकी स्ट्रिप टूट गई. इस दौरान एंजेलो ने ड्रेसिंग रूम से नया हेल्मेट मंगाने को कहा, जब मैथ्यूज विकेट गिरने के 3 मिनट बाद भी बैटिंग के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि नियम के मुताबिक उन्हें दो मिनट के भीतर ही यह करना था तो बांग्लादेश ने आउट की अपील कर दी और अंपायरों ने उन्हें आउट घोषित कर दिया.

श्रीलंका की टीम यहां 3 विकेट से यह मैच हार गई और मैच के बाद उसके खिलाड़ियों ने बांग्लादेश से हाथ तक नहीं मिलाया. मैच के बाद इस ऑलराउंडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने अपने 15 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई टीम इस स्तर तक नीचे गिर जाए.

Angelo Mathews speaks in Press conference and is whole fired up 🤣🔥#SLvBAN pic.twitter.com/GKXg8kf8UH

