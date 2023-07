Hindi Cricket Hindi

SL vs PAK: पाकिस्तान ने किया श्रीलंका का सूपड़ा साफ, पारी और 222 रनों से जीता दूसरा मैच

पाकिस्तान ने 576/5d पर अपनी पारी घोषित कर इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 411 रनों की बढ़त हासिल की लेकिन पहली पारी में 166 रन पर सिमटने वाली मेजबान टीम अपनी दूसरी पारी में भी 188 रनों पर सिमट गई.

पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया @ICCTwitter

SL vs PAK 2nd Test Match Report And Highlights, Pakistan Beat Sri Lanka By An Inning and 222 Runs in Colombo test: कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ पारी और 222 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के साथ वह 2 टेस्ट की सीरीज में 0-2 से हार गई. यह टेस्ट सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC 2023-25) चरण की शुरुआत थी, जिसमें पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की है. पाकिस्तान के लिए इस मैच अब्दुल्ला शफीक के दोहरे शतक के अलावा नोमान अली (7/70) ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया.

उनके अलावा नसीम शाह ने मैच की दोनों पारियों में 3-3 विकेट अपने नाम किए. इससे पहले उसने गॉल टेस्ट में भी 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. सोमवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका के लिए टॉस जीतने के अलावा कुछ भी सही नहीं रहा. बारिश से प्रभावित पहले दिन में उसकी पहली पारी सिर्फ 48.4 ओवरों में 166 रन बनाकर सिमट गई.

इसके जवाब में पाकिस्तान ने तेज शुरुआत की. मैच के दूसरे दिन सिर्फ 10 ओवर का ही खेल हो पाया था लेकिन तीसरे दिन भी उसने इसकी कसर निकाल दी. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसने 5 विकेट पर 563 रन बना लिए थे और उसकी बढ़त 397 रन थी. मैच के चौथे दिन अपने स्कोर में सिर्फम 13 रन ही और जोड़े और अपना स्कोर 5 विकेट पर 576 होने के बाद पारी घोषित कर दी.

इस मैच में कन्कशन सब्सीट्यूट के तौर पर सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को मौका मिला था, जिन्होंने यहां नाबाद 50 रन बनाए. रिजवान के अलावा आगा सलमान (132*) रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि उसके ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक (201) ने यहां अपने करियर का पहला दोहरा शतक अपने नाम किया. श्रीलंका को अपने घर में पहली बार इतनी बड़ी हार झेलने को मिली है.

411 रनों की विशाल बढ़त का पीछा करने उतरी श्रीलंका को कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (41) और निशान मधुष्का (33) ने ठोस शुरुआत देने की कोशिश की. लेकिन मधुष्का के आउट होने के बाद उसकी पारी लड़खड़ाती चली गई. कप्तान करुणारत्ने को नोमान अली ने अपना शिकार बनाया. कुसल मेंडिस (14) अली का दूसरा शिकार बने. इस लेफ्टआर्म ओर्थोडॉक्स गेंदबाज ने इस पारी में कुल 7 विकेट अपने नाम किए. बाकी के 3 विकेट नसीम शाह के ने नाम रहे.

पहले टेस्ट में श्रीलंका ने बॉल और बैट दोनों से ही संघर्ष दिखाया था. लेकिन इस टेस्ट में वह पाकिस्तान के सामने किसी भी मोर्चे पर नहीं टिक पाई. इन सीरीज जीत के बाद पाकिस्तान ने WTC प्वॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजूबत बना ली है. वह अब 24 अंकों और 100 फीसदी जीत के अंकों के साथ नंबर 1 पर है.

उसके बाद टीम इंडिया का नंबर है, जो 16 अंक और 66.67 फीसदी अंकों के साथ मौजदू है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया तीसरे तो इंग्लैंड चौथे स्थान पर है, वहीं वेस्टइंडीज 4 अंकों के साथ 5वें, जबकि श्रीलंका छठे पायदान पर है. अभी अंक तालिका में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका ने अपने सफर की शुरुआत नहीं की है.

