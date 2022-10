SL vs UAE Dream11 Team Prediction : टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के छठे मैच में आज दिन की दूसरी भिड़ंत श्रीलंका और यूएई के बीच है. ये दोनों ही टीमें अपना बीता मैच हारने के बाद आज मैदान पर उतर रही हैं. टूर्नामेंट के पहले ही मैच में नामीबिया ने उलटफेर करते हुए श्रीलंका जैसी बड़ी टीम को मात दी थी. ऐसे में अब एशिया कप चैंपियन टीम इस वक्‍त करो-मरो जैसी स्थिति में है. यहां से एक भी हार उनके सुपर-12 में पहुंचने की उम्‍मीदों पर पानी फेर सकती है. यूएई का हाल भी कुछ-कुछ श्रीलंका जैसा ही है. बीते मैच में उन्‍हें नीदरलैंड ने हराया है. दोनों टीमों के लिए इस मैच में जीत बेहद अहम है. अन्‍यथा उन्‍हें अन्‍य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहते हुए सुपर-12 में जगह बनाने की कोशिश करनी होगी.Also Read - LIVE SL vs UAE T20 World Cup 2022 LIVE Score and Updates: श्रीलंका का आज दूसरा मैच, हर हाल में चाहिए जीत

मेरी डीम11 टीम (SL vs UAE My Dream11 Team)

कप्‍तान: वनिन्‍दू हसरंगा Also Read - Suryakumar Yadav: 'मारने का मूड नहीं है यार' SKY अगली गेंद पर आउट, वीडियो वायरल

उपकप्‍तान: कुसल मेंडिस Also Read - LIVE NAM vs NED T20 World Cup 2022 Score and Updates : दूसरी जीत के साथ नीदरलैंड की सुपर-12 में मजबूत हुई दावेदारी

बल्‍लेबाज: पथुम निसांका, वाहिद मुहम्‍मद, चिराग सूरी

ऑलराउंडर: बासिल हमीद

विकेटकीपर: कुसल मेंडिस

गेंदबाज: दुश्मन्था चमीरा, महेश तीक्षणा, जुनैद सिद्दीकी, प्रमोद मदुशन

श्रीलंका के संभावित-11 (Sri Lanka Probable 11)

पथुम निसानका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, दनुष्का गुणथिलका, भानुका राजपक्षे, दसुन शनाका (कप्‍तान), वनिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, महेश दीक्षाना.

संयुक्त अरब अमीरात के संभावित-11 (UAE Probable 11)

मोहम्‍मद वसीम, चिराग सूरी, वृति अरविंद (विकेटकीपर), टीपी रिजवान (कप्‍तान), बासिल हमीद, जवार फरीद, अयान खान, काशिफ दाउद, कार्तिक मयप्पन, जुनैद सिद्दीकी, जहूर खान.