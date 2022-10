SL vs UAE Live Streaming ICC T20 World Cup 2022 : टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के तीसरे दिन मंगलवार को श्रीलंका के सामने यूएई की चुनौती है. दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच मे शिकस्‍त का सामना करना पड़ा है. यूएई को पिछले मैच में नीदरलैंड ने हराया है जबकि जिम्‍बाब्‍वे को नामीबिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा है. ग्रुप-ए की ये दोनों ही टीमें इस वक्‍त करो-मरो की स्थिति में है. आज अगर उन्‍हें हार मिलती है तो अन्‍य टीमों के प्रदर्शन के आधार पर सुपर-12 का रास्‍ता खोजने पर मजबूर होना पड़ेगा. किसी फैन को यह उम्‍मीद नहीं थी कि एशिया कप चैंपियन श्रीलंका को नामीबिया जैसी टीम हरा सकती है. इसी तर्ज वेस्‍टइंडीज को ग्रुप-बी में स्‍कॉटलैंड से शिकस्‍त झेलनी पड़ी है.Also Read - LIVE ZIM vs IRE T20 World Cup 2022 Score and Updates : सिकंदर रजा की 82 रन की पारी की बदौलत जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को 31 रन से हराया

श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच कब खेला जाएगा? (SL vs UAE Match Date T20 World Cup 2022)

श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच मंगलवार 18 अक्‍टूबर को खेला जाएगा. Also Read - अभ्यास मैच में मोहम्मद शमी का धमाल, चार गेंदो पर लिए चार विकेट लेकिन नहीं मिली हैट्रिक

श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच कहां खेला जाएगा? (SL vs UAE Match Venue T20 World Cup 2022)

जीलॉन्‍ग के साइमंड्स स्‍टेडियम में श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच खेला जाएगा. Also Read - पहले आगे फिर पीछे और लगाई छलांग, कोहली के कैच ने पलट दिया मैच, VIDEO

श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच कितने बजे शुरू होगा? (SL vs UAE Match Timing T20 World Cup 2022)

श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा.

श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच टीवी पर किस चैनल पर आएगा? (SL vs UAE TV Channel T20 World Cup 2022)

स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच टीवी पर देखा जा सकता है.

श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच मोबाइल पर कैसे देख पाएंगे फैन्‍स? (SL vs UAE Mobile Streaming T20 World Cup 2022)

डिजनी हॉटस्‍टार एप के माध्‍यम से श्रीलंका और यूएई के बीच टी20 वर्ल्‍ड का 2022 का क्‍वालीफायर मैच मोबाइल पर देखा जा सकता है.