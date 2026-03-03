Hindi Cricket Hindi

Smriti Mandhana Climbs To Number 1 In Icc Womens Odi Rankings

ICC Women's ODI Rankings: स्मृति मंधाना बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर

स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन पारियों में 89 रन बनाए, जिसकी बदौलत उनके 790 रेटिंग अंक हो गए हैं और वह शीर्ष पर हैं.

स्मृति मंधाना @ICC

भारतीय महिला टीम की ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में संपन्न 3 मैचों की सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत मंगलवार को जारी ICC महिला वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 58, 31 और 0 रन की पारियां खेलने वाली स्मृति के 790 अंक हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट को पछाड़ा जिनके 782 अंक हैं. वोलवार्ट के पास मार्च और अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान फिर से शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका होगा.

अपने अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच में शतक जड़ने वाली एलिसा हीली ने 744 अंक के साथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहते हुए अलविदा कहा. बेथ मूनी तीसरे जबकि एशले गार्डनर (724) पांचवें स्थान पर रहीं. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 9वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहीं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स 12वें स्थान पर हैं.

तीन मैच की सीरीजमें भारत के क्लीनस्वीप के बावजूद हरमनप्रीत (652) को चार स्थान का फायदा हुआ है. उन्होंने 53, 54 और 25 रन की पारियां खेलीं. गेंदबाजी सूची में दीप्ति शर्मा 10वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं.

एलेना किंग (775) गेंदबाजी सूची में शीर्ष पर पहुंच गई हैं. उन्होंने लगभग चार साल तक शीर्ष पर रहीं सोफी एकलेस्टोन को पछाड़ा. गार्डनर तीसरे स्थान पर हैं.

ऑस्ट्रेलिया की एलेना एकदिवसीय सीरीज में 16.71 की औसत से सात विकेट चटकाकर शीर्ष गेंदबाज रहीं. उन्होंने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय में 33 रन देकर चार विकेट चटकाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 185 रन की शानदार जीत दर्ज की। एलेना ने साथ ही अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग अंक भी हासिल किए.

एलेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया की तीन अन्य गेंदबाज गार्डनर (तीसरे), एनाबेल सदरलैंड (5वें) और किम गार्थ (8वें) भी शीर्ष आठ में शामिल हैं. वनडे ऑलराउंडर की सूची में गार्डनर (516) शीर्ष पर बरकरार हैं. उन्होंने दूसरे स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज (418) पर 98 अंक की बढ़त बना रखी है.

Add India.com as a Preferred Source

सदरलैंड (534) 23 स्थान की छलांग से 34वें स्थान पर पहुंच गई है. दीप्ति भी 5वें स्थान के साथ ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष 10 में हैं.