महिला इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने के बाद स्मृति मंधाना ने बताई अगली ख्वाहिश, अब यह है चाहत

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने उम्मीद जताई है कि वह चाहती हैं कि महिला क्रिकेट में 10000 रन के क्लब में 3 से 4 और भारतीय क्रिकेटर होनी चाहिए.

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स्मृति मंधाना @Instagram

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दो खास वर्ल्ड रिकॉर्ड्क पर अपना नाम लिखा लिया है. भारतीय टीम इन दिनों दुबई में आयोजित महिला टी20 एशिया कप में खेल रही है. गुरुवार को मंधाना ने यहां हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 64 गेंदों में 124 रनों की विस्फोटक पारी खेलने के साथ वर्ल्ड क्रिकेट के दो बड़े रिकॉर्ड्स पर अपना नाम लिख दिया. अब वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली और सबसे ज्यादा शतक जमाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. इस रिकॉर्ड के बाद उन्होंने अपनी अगली ख्वाहिश भी जाहिर की है.

स्मृति मंधाना का भारत में महिला क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान रहा है. मंधाना ने तीनों ही फॉर्मेट में अपनी दमदार बल्लेबाजी दर्शकों का ध्यान महिला क्रिकेट की तरफ खींचा है. साथ ही लड़कियों में क्रिकेट खेलने के प्रति रुचि जगाई है.

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ भारतीय टीम की 137 रन से जीत के बाद मंधाना ने बीसीसीआई द्वारा साझा वीडियो में कहा, ‘मुझे हमेशा लगता था कि यह मेरा काम है. मैंने कभी भी रिकॉर्ड्स और नंबर्स और इंडिया के लिए जीते गए मैचों की संख्या के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा. यह एक ऐसा पैमाना है, जिसे आप वापस लेते हैं. आप यह वापस नहीं लेते कि आपने कितने रन या रिकॉर्ड तोड़े हैं.’

मंधाना ने कहा, ‘अगर मेरी वजह से दस प्रतिशत लड़कियां भी बैट और बॉल उठाकर क्रिकेट खेलना शुरू करती हैं, तो मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होगा, जिस पर मुझे हमेशा गर्व और खुशी होगी.’

इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान हासिल करने पर मंधाना ने कहा, ‘मिताली को देखते हुए बड़ी हुई हूं. वह हर किसी के लिए आदर्श रही हैं. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 10,000 तक पहुंचूंगी और उनसे आगे निकल जाऊंगी. उम्मीद है कि 10,000 की लिस्ट में इंडियन सेट-अप से तीन-चार और खिलाड़ी होंगे और मैं इसी से आंकलन करना चाहूंगी. अगर मैं सवाल पर वापस आऊं, तो टॉप पांच लिस्ट में तीन या चार को साथ रखना बहुत अच्छा होगा, और वहां तीन या चार भारतीय होंगे. मुझे लगता है कि मैं इसी से अपने करियर को आंकूंगी.’

स्मृति अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हो गई हैं. तीनों फॉर्मेट मिलाकर उन्होंने 10,880 रन बनाए हैं. हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ मैच में उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के 10,868 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा. मंधाना ने अपने खेल में सुधार की बात की. उन्होंने कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगी कि आप एक बल्लेबाज या गेंदबाज के तौर पर कभी पूरे होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है, तो क्रिकेट हमेशा आपको दिखाएगा कि आप पूरे नहीं हैं.’

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ मंधाना ने अपनी शतकीय पारी में 7 छक्के मारे. इस पर उन्होंने कहा, ‘मैं लगातार अपनी छक्के मारने की काबिलियत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूं, ताकि मैं लॉन्ग-ऑफ और लॉन्ग-ऑन फील्डर को भी पार कर सकूं या ऐसा करने का आत्मविश्वास रख सकूं.’

(एजेंसी: आईएएनएस)